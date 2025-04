Legue Of legends czy fortnite ?

dla mnie lepszy jest Legue Of legends

Zdecydowanie leauge of legends. Fortnite polega na tym samym. Wyskakujesz z autobusu zapewne stworzonego przez dziadka z Odlotu, szukasz pukawki, używasz jej i giniesz albo wygrywasz. A w leauge of le

Mooootre

Gends jest taka różnorodność. A to inny team, a to słaby tank, i inne takie. Flatego leauge of legends