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Back to World of Warships

ах как же долго выполнять 2 задание

25alexrom avatar

25alexrom

August 22, 2019 at 10:30 PM

правда долго
25alexrom avatar

25alexrom

August 22, 2019 at 10:33 PM

Кто выполнил?
ATBshka avatar

ATBshka

August 23, 2019 at 04:16 AM

Я выполнял
KoTPreviak avatar

KoTPreviak

August 30, 2019 at 04:40 PM

Примерно за часа 2 - 3 можно выполнить
Demon_Chert avatar

Demon_Chert

August 31, 2019 at 12:31 AM

Ну, на линкорах очень легко выполнять
JustHaruka avatar

JustHaruka

September 1, 2019 at 09:42 AM

как посмотректь лвл своего акка?
WolverineProSto avatar

WolverineProSto

September 1, 2019 at 11:56 AM

здесь смотрите https://ru.wargaming.net/support/ru/products/wows/article/15937/
Max_bro251 avatar

Max_bro251

September 4, 2019 at 05:54 PM

едем ага ага гаааагн
Not_Difficult avatar

Not_Difficult

September 4, 2019 at 08:21 PM

это капец долго ваще анрил
Qaseke avatar

Qaseke

September 4, 2019 at 09:20 PM

в течении дня на дорогу и проживание в номерах со всеми удобствами
GamaUser avatar

GamaUser

September 20, 2019 at 08:19 PM

я ещё не дошёл до 2 задания
Mirten avatar

Mirten

September 20, 2019 at 10:21 PM

сейчас долго 3е выполнять.
Arinamilashka avatar

Arinamilashka

September 21, 2019 at 02:52 PM

Рмромоотсрт
Arinamilashka avatar

Arinamilashka

September 21, 2019 at 02:53 PM

Грпгранлпн
Z1ck37 avatar

Z1ck37

September 21, 2019 at 04:33 PM

2 изи 3 сложно
RozeQz avatar

RozeQz

September 21, 2019 at 04:39 PM

Что? 2ое задание выполняется за пару минут.
Вот 3 задание выполнить сложно. Найдо сыграть около 200 боев, чтобы получить этот 15ый уровень.
Ivan1576 avatar

Ivan1576

September 25, 2019 at 07:08 PM

нет, 2 задание вообще не долго выполнять
25alexrom avatar

25alexrom

September 26, 2019 at 12:37 AM

Сколько ответ...
devil_setup_realdropnet avatar

devil_setup_realdropnet

September 26, 2019 at 04:48 AM

часик посидишь,ну нормально
deh7783 avatar

deh7783

September 26, 2019 at 09:07 PM

2е задание легко выполнил а 3е еше долго выполнять

teawarriormagicdropru avatar

teawarriormagicdropru

September 27, 2019 at 03:32 PM

Норм и так сойдет
lalka@1132 avatar

lalka@1132

September 27, 2019 at 11:32 PM

3-4 часа
popravko_alexander avatar

popravko_alexander

October 1, 2019 at 02:30 AM

смотря как играть, мне около недели понадобилось, может кто и за сутки сделать может
luntonaftopsy avatar

luntonaftopsy

October 2, 2019 at 07:58 PM

Как быстро выполнить? Уже боев 50 провел. и нужно 3к еще

_16151 avatar

_16151

October 2, 2019 at 08:12 PM

фывыфвввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввйкцйкц
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ах как же долго выполнять 2 задание - World of Warships Forum on Gamehag