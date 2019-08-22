ах как же долго выполнять 2 задание

Примерно за часа 2 - 3 можно выполнить
Ну, на линкорах очень легко выполнять
как посмотректь лвл своего акка?
здесь смотрите https://ru.wargaming.net/support/ru/products/wows/article/15937/
это капец долго ваще анрил
в течении дня на дорогу и проживание в номерах со всеми удобствами
я ещё не дошёл до 2 задания
сейчас долго 3е выполнять.
Что? 2ое задание выполняется за пару минут.
Вот 3 задание выполнить сложно. Найдо сыграть около 200 боев, чтобы получить этот 15ый уровень.
нет, 2 задание вообще не долго выполнять
часик посидишь,ну нормально
2е задание легко выполнил а 3е еше долго выполнять
смотря как играть, мне около недели понадобилось, может кто и за сутки сделать может
Как быстро выполнить? Уже боев 50 провел. и нужно 3к еще
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