ах как же долго выполнять 2 задание

25alexrom правда долго

25alexrom Кто выполнил?



ATBshka Я выполнял

KoTPreviak Примерно за часа 2 - 3 можно выполнить

Demon_Chert Ну, на линкорах очень легко выполнять

JustHaruka как посмотректь лвл своего акка?

WolverineProSto здесь смотрите https://ru.wargaming.net/support/ru/products/wows/article/15937/

Max_bro251 едем ага ага гаааагн

Not_Difficult это капец долго ваще анрил

Qaseke в течении дня на дорогу и проживание в номерах со всеми удобствами

GamaUser я ещё не дошёл до 2 задания

Mirten сейчас долго 3е выполнять.

Arinamilashka Рмромоотсрт

Arinamilashka Грпгранлпн

Z1ck37 2 изи 3 сложно

RozeQz Что? 2ое задание выполняется за пару минут.

Вот 3 задание выполнить сложно. Найдо сыграть около 200 боев, чтобы получить этот 15ый уровень.

Ivan1576 нет, 2 задание вообще не долго выполнять

25alexrom Сколько ответ...



devil_setup_realdropnet часик посидишь,ну нормально

deh7783 2е задание легко выполнил а 3е еше долго выполнять





teawarriormagicdropru Норм и так сойдет

lalka@1132 3-4 часа

popravko_alexander смотря как играть, мне около недели понадобилось, может кто и за сутки сделать может



luntonaftopsy Как быстро выполнить? Уже боев 50 провел. и нужно 3к еще



