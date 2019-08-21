какой ваш самый любимый танк
AMX CDC любимым был , а щас в рандом добавили много имб , он уже не тот
Hetzer :rotating_light: :rotating_light: :rotating_light: :rotating_light:
Лт-432, просто таю от нее
Е25 мой любимый он быстрый )
ИС-3 очень за него люблю катать
Неделю назад ввели новый режим. И постоянно идут споры о тактике. А как вы думаете какая так
моя любимый танк это с 4 ракетами
но я его забыл название танка :pensive:
если что скажите какой же так
T26E4, AMX CDC, T34, Lupus, M6A2E1, и ещё это не нормально, у меня было 62% до 3 лвл, а через 1 день стало 27%