Rain

Gem189

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unranked rank iconKen: ye prime works
unranked rank iconKen: hi
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem50 from the Rain.
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novice rank iconhanfred: prime opinion works
unranked rank iconLeandro Rete: wwwwwwwww
unranked rank iconretiro7968: ww
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ваш любимый танк

Nikita3210 avatar

Nikita3210

August 21, 2019 at 08:45 PM

какой ваш самый любимый танк
GLEB100956USER1 avatar

GLEB100956USER1

August 23, 2019 at 04:11 PM

мой tan4k20000
doubledragon avatar

doubledragon

August 23, 2019 at 04:24 PM

Matilda, Hetzer
CKATEPTb avatar

CKATEPTb

August 27, 2019 at 10:31 PM

КВ-2
Boom13337 avatar

Boom13337

August 28, 2019 at 02:11 PM

AMX CDC любимым был , а щас в рандом добавили много имб , он уже не тот
viter avatar

viter

August 28, 2019 at 04:12 PM

Hetzer :rotating_light: :rotating_light: :rotating_light: :rotating_light:
Maiky1996 avatar

Maiky1996

August 28, 2019 at 10:06 PM

Hetzer
Mik69rob avatar

Mik69rob

August 28, 2019 at 10:51 PM

т67 он лучший
Mik69rob avatar

Mik69rob

August 28, 2019 at 10:52 PM

и е25 тоже имба
Dude7777 avatar

Dude7777

August 30, 2019 at 03:40 AM

Лт-432, просто таю от нее
Tenshi80 avatar

Tenshi80

August 31, 2019 at 08:38 AM

Hetzer
Dimasiktop1054 avatar

Dimasiktop1054

August 31, 2019 at 06:36 PM

Е25 мой любимый он быстрый )
Fen1xFire23 avatar

Fen1xFire23

August 31, 2019 at 10:50 PM

ИС-3 очень за него люблю катать
Demon_Chert avatar

Demon_Chert

August 31, 2019 at 10:58 PM

T-25 - любимая машина
kakashka9992141 avatar

kakashka9992141

September 2, 2019 at 12:01 PM

ис-7 люблю тебя!
kakashka9992141 avatar

kakashka9992141

September 2, 2019 at 12:01 PM

Неделю назад ввели новый режим. И постоянно идут споры о тактике. А как вы думаете какая так
dontaner avatar

dontaner

September 2, 2019 at 01:35 PM

моя любимый танк это с 4 ракетами
dontaner avatar

dontaner

September 2, 2019 at 01:36 PM

но я его забыл название танка :pensive:
dontaner avatar

dontaner

September 2, 2019 at 01:36 PM

если что скажите какой же так
Frozit avatar

Frozit

September 5, 2019 at 10:18 PM

Amx 13 90
T26T4 avatar

T26T4

September 5, 2019 at 11:13 PM

T26E4, AMX CDC, T34, Lupus, M6A2E1, и ещё это не нормально, у меня было 62% до 3 лвл, а через 1 день стало 27%
den229228 avatar

den229228

September 6, 2019 at 07:49 PM

чаффик норм мне
iuEk avatar

iuEk

September 7, 2019 at 03:05 AM

Standard B
Laimix avatar

Laimix

September 7, 2019 at 08:14 AM

Объект 416
Artem48666 avatar

Artem48666

September 7, 2019 at 09:49 PM

Амх элс бис
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