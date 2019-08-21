ваш любимый танк

Nikita3210 какой ваш самый любимый танк

GLEB100956USER1 мой tan4k20000

doubledragon Matilda, Hetzer



CKATEPTb КВ-2

Boom13337 AMX CDC любимым был , а щас в рандом добавили много имб , он уже не тот

viter Hetzer :rotating_light: :rotating_light: :rotating_light: :rotating_light:

Maiky1996 Hetzer

Mik69rob т67 он лучший

Mik69rob и е25 тоже имба

Dude7777 Лт-432, просто таю от нее

Tenshi80 Hetzer

Dimasiktop1054 Е25 мой любимый он быстрый )

Fen1xFire23 ИС-3 очень за него люблю катать

Demon_Chert T-25 - любимая машина

kakashka9992141 ис-7 люблю тебя!

kakashka9992141 Неделю назад ввели новый режим. И постоянно идут споры о тактике. А как вы думаете какая так

dontaner моя любимый танк это с 4 ракетами

dontaner но я его забыл название танка :pensive:

dontaner если что скажите какой же так

Frozit Amx 13 90

T26T4 T26E4, AMX CDC, T34, Lupus, M6A2E1, и ещё это не нормально, у меня было 62% до 3 лвл, а через 1 день стало 27%

den229228 чаффик норм мне

iuEk Standard B

Laimix Объект 416