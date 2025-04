la verdad me gustaria que metieran unos 5 mas

Van metiendo personajes con bastante frecuencia entre que sacan nuevos y remodelan personajes antiguos en el juego nunca tienes sensacion de buahh ya lo he jugado todo y lo se usar todo perfecto, tiene una pool de campeones muy amplia.

oh guaaoooooooooo esta increible

Por supuesto que si, como dice el dicho es mejor tener de mas que menos. Ademas hay personajes que nadie juega y para compensar esos personajes que "no existen" sacan otros. Si no que mas podrian actualizar? tal vez balancear personajes o hacerles un rework

a mi no me gustan los personajes que metieron ultimamente, prefiero que saquen a urgot guardian estelar

me gustarian que metieran mas

oie si los personajes ya ni me gustan

gegecito888

A mí me hubiera gustado que metieran a algunos campeones que no llegaron a la grieta, por ejemplo Tabú, Aliza, o otro que se me olvidó su nombre :(