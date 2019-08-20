Не хотите увеличить награду за задание?

Vhutipp Очень долгий кач, этого совсем не стоит. После лвл 50-ого - начинается бомбёжка и жесть. Если вы поехавший человек - то смело тратьте своё время на игру, за которую дадут сплошные 100 кд

Qmees10q Не согласен на изи дошел до 100лвла,практически ничего не делая.Было очень легко,так как игра все делает за тебя,но я соглашусь с тем ,что награду необходми поднять.

slava07171 Ну такое, похожа на доту только как1

NINJA_MASTER Я только до 72 уровня вчера дошел. И для этого мне пришлось качаться неделю :angry:

Согласен с поднятием награды хотя бы до 1000 камней.:thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:

kirillets прикол

Cooljack9669 Ну такое. ммммммммммм

AnisWensha Конкретно эти КД того на стоят

Nikitashink Иолеооар

andreizd1 жесть

killreal Сейчас вроде уменьшили требуемый лвл. По крайней мере на первое задание надо всего 20й

killreal Однако я хз, че сделать, чтоб они засчитали, что я зарегал новый аккаунт





Vhutipp Я комментировал это 20 августа, и в августе требовалось 100 лвл, который чтобы накопить - нужно было быть реальным задротом, который целыми днями играет. Ради такой валюты маленькой я не хочу тратить своё время. И да, чтобы они приняли твоё отчёт - тебе нужно заскринить игру на полный экран, чтобы было виден твой уровень с твоим ником, который из Gamehag

killreal Дак причина отклонения - Не создал новый аккаунт (Хотя создал. Дважды пытался. И оба раза новый. И оба раза по этой ссылке). Единственное, ник почти как тут. Были у меня Killreal_ и Killreal_new. Причём у второго акка главному персу прописал ник отсюда. А самому аккаунту не могу, без меня уже занято.





killreal Но в плане просвящения, не подскажешь, какую именно менюшку лучше фотать? Уровень то там везде просто видно. Да и на полный экран я скринил.

angel_in_flame Нет смысла фоткать менюшки их картинки вообще не особо интересуют, все равно по айпи проверяют, они так пишут когда айпишник совпал с другим пользователем, уже много игр отпало.

Может помочь если с другого компа или другого инета сделать перса, но порой мне кажется, они спецом пару раз отклоняют.

хтериум только с 4 раза принимать стали...

C_BEPTYXI_B_YX0_ Я хз

angel_in_flame Нормуль, зачли квест, на ак созданый с другого компа)

Ferygood нормально ну

_45815 Я вообще рекламу смотрю пока ютуб смотрю и по 100 кд в день поднимаю,а вы тут из-за этого..

Qwertyqiwiwallet Как сделать свою сюжетку для гта у ребёнка в доме Карла в доме

Larnet12 хз зачемя сюда зашел

Anonymous1589983908 :smile::grin::metal_tone2::v_tone2::point_left_tone2::slight_smile::pray_tone2::hamster::smile::metal_tone2::point_left_tone2::pray_tone2::smile::pray_tone2::smile::point_left_tone2::metal_tone2::hamster::slight_smile::v_tone2::grin::pray_tone2::slight_smile::pray_tone2:

Xamulion ет смысла фоткать менюшки их картинки вообще не особо интересуют, все равно по айпи проверяют, они так пишут когда айпишник совпал с другим пользователем

RDRE35 ЧО ТУТ ПИРАИСХОДИТ А



