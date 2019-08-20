Не хотите увеличить награду за задание?

Очень долгий кач, этого совсем не стоит. После лвл 50-ого - начинается бомбёжка и жесть. Если вы поехавший человек - то смело тратьте своё время на игру, за которую дадут сплошные 100 кд
Не согласен на изи дошел до 100лвла,практически ничего не делая.Было очень легко,так как игра все делает за тебя,но я соглашусь с тем ,что награду необходми поднять.
Ну такое, похожа на доту только как1
Я только до 72 уровня вчера дошел. И для этого мне пришлось качаться неделю :angry:
Согласен с поднятием награды хотя бы до 1000 камней.:thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Конкретно эти КД того на стоят
Сейчас вроде уменьшили требуемый лвл. По крайней мере на первое задание надо всего 20й
Однако я хз, че сделать, чтоб они засчитали, что я зарегал новый аккаунт
Я комментировал это 20 августа, и в августе требовалось 100 лвл, который чтобы накопить - нужно было быть реальным задротом, который целыми днями играет. Ради такой валюты маленькой я не хочу тратить своё время. И да, чтобы они приняли твоё отчёт - тебе нужно заскринить игру на полный экран, чтобы было виден твой уровень с твоим ником, который из Gamehag
Дак причина отклонения - Не создал новый аккаунт (Хотя создал. Дважды пытался. И оба раза новый. И оба раза по этой ссылке). Единственное, ник почти как тут. Были у меня Killreal_ и Killreal_new. Причём у второго акка главному персу прописал ник отсюда. А самому аккаунту не могу, без меня уже занято.
Но в плане просвящения, не подскажешь, какую именно менюшку лучше фотать? Уровень то там везде просто видно. Да и на полный экран я скринил.
Нет смысла фоткать менюшки их картинки вообще не особо интересуют, все равно по айпи проверяют, они так пишут когда айпишник совпал с другим пользователем, уже много игр отпало.
Может помочь если с другого компа или другого инета сделать перса, но порой мне кажется, они спецом пару раз отклоняют.
хтериум только с 4 раза принимать стали...
Нормуль, зачли квест, на ак созданый с другого компа)
Я вообще рекламу смотрю пока ютуб смотрю и по 100 кд в день поднимаю,а вы тут из-за этого..
Как сделать свою сюжетку для гта у ребёнка в доме Карла в доме
:smile::grin::metal_tone2::v_tone2::point_left_tone2::slight_smile::pray_tone2::hamster::smile::metal_tone2::point_left_tone2::pray_tone2::smile::pray_tone2::smile::point_left_tone2::metal_tone2::hamster::slight_smile::v_tone2::grin::pray_tone2::slight_smile::pray_tone2:
ет смысла фоткать менюшки их картинки вообще не особо интересуют, все равно по айпи проверяют, они так пишут когда айпишник совпал с другим пользователем
Нет смысла фоткать менюшки их картинки вообще не особо интересуют, все равно по айпи проверяют, они так пишут когда айпишник совпал с другим пользователем, уже много игр отпало.
Может помочь если с другого компа или другого инета сделать перса, но порой мне кажется, они спецом пару раз отклоняют.
хтериум только с 4 раза принимать стали...