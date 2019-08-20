Не хотите увеличить награду за задание?

Rain

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Vhutipp avatar

Vhutipp

August 20, 2019 at 06:16 PM

Очень долгий кач, этого совсем не стоит. После лвл 50-ого - начинается бомбёжка и жесть. Если вы поехавший человек - то смело тратьте своё время на игру, за которую дадут сплошные 100 кд
Qmees10q avatar

Qmees10q

August 21, 2019 at 12:26 PM

Не согласен на изи дошел до 100лвла,практически ничего не делая.Было очень легко,так как игра все делает за тебя,но я соглашусь с тем ,что награду необходми поднять.
slava07171 avatar

slava07171

August 28, 2019 at 12:46 PM

Ну такое, похожа на доту только как1
NINJA_MASTER avatar

NINJA_MASTER

August 28, 2019 at 02:17 PM

Я только до 72 уровня вчера дошел. И для этого мне пришлось качаться неделю :angry:
Согласен с поднятием награды хотя бы до 1000 камней.:thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
kirillets avatar

kirillets

September 6, 2019 at 12:21 PM

прикол
Cooljack9669 avatar

Cooljack9669

September 7, 2019 at 10:00 PM

Ну такое. ммммммммммм
AnisWensha avatar

AnisWensha

November 21, 2019 at 02:00 AM

Конкретно эти КД того на стоят
Nikitashink avatar

Nikitashink

December 7, 2019 at 03:52 PM

Иолеооар
andreizd1 avatar

andreizd1

December 10, 2019 at 06:04 AM

жесть
killreal avatar

killreal

December 16, 2019 at 08:27 PM

Сейчас вроде уменьшили требуемый лвл. По крайней мере на первое задание надо всего 20й
killreal avatar

killreal

December 16, 2019 at 08:28 PM

Однако я хз, че сделать, чтоб они засчитали, что я зарегал новый аккаунт

Vhutipp avatar

Vhutipp

December 18, 2019 at 08:59 PM

Я комментировал это 20 августа, и в августе требовалось 100 лвл, который чтобы накопить - нужно было быть реальным задротом, который целыми днями играет. Ради такой валюты маленькой я не хочу тратить своё время. И да, чтобы они приняли твоё отчёт - тебе нужно заскринить игру на полный экран, чтобы было виден твой уровень с твоим ником, который из Gamehag
killreal avatar

killreal

December 19, 2019 at 05:47 AM

Дак причина отклонения - Не создал новый аккаунт (Хотя создал. Дважды пытался. И оба раза новый. И оба раза по этой ссылке). Единственное, ник почти как тут. Были у меня Killreal_ и Killreal_new. Причём у второго акка главному персу прописал ник отсюда. А самому аккаунту не могу, без меня уже занято.

killreal avatar

killreal

December 19, 2019 at 05:48 AM

Но в плане просвящения, не подскажешь, какую именно менюшку лучше фотать? Уровень то там везде просто видно. Да и на полный экран я скринил.
angel_in_flame avatar

angel_in_flame

December 19, 2019 at 08:20 AM

Нет смысла фоткать менюшки их картинки вообще не особо интересуют, все равно по айпи проверяют, они так пишут когда айпишник совпал с другим пользователем, уже много игр отпало.
Может помочь если с другого компа или другого инета сделать перса, но порой мне кажется, они спецом пару раз отклоняют.
хтериум только с 4 раза принимать стали...
C_BEPTYXI_B_YX0_ avatar

C_BEPTYXI_B_YX0_

December 22, 2019 at 06:15 PM

Я хз
angel_in_flame avatar

angel_in_flame

January 1, 2020 at 01:00 AM

Нормуль, зачли квест, на ак созданый с другого компа)
Ferygood avatar

Ferygood

January 1, 2020 at 02:48 AM

нормально ну
_45815 avatar

_45815

January 15, 2020 at 02:54 AM

Я вообще рекламу смотрю пока ютуб смотрю и по 100 кд в день поднимаю,а вы тут из-за этого..
Qwertyqiwiwallet avatar

Qwertyqiwiwallet

January 15, 2020 at 02:37 PM

Как сделать свою сюжетку для гта у ребёнка в доме Карла в доме
Larnet12 avatar

Larnet12

June 6, 2020 at 04:46 PM

хз зачемя сюда зашел
Anonymous1589983908 avatar

Anonymous1589983908

June 6, 2020 at 04:56 PM

:smile::grin::metal_tone2::v_tone2::point_left_tone2::slight_smile::pray_tone2::hamster::smile::metal_tone2::point_left_tone2::pray_tone2::smile::pray_tone2::smile::point_left_tone2::metal_tone2::hamster::slight_smile::v_tone2::grin::pray_tone2::slight_smile::pray_tone2:
Xamulion avatar

Xamulion

January 13, 2021 at 12:22 AM

ет смысла фоткать менюшки их картинки вообще не особо интересуют, все равно по айпи проверяют, они так пишут когда айпишник совпал с другим пользователем
RDRE35 avatar

RDRE35

March 27, 2021 at 07:58 PM

ЧО ТУТ ПИРАИСХОДИТ А

nicerem avatar

nicerem

October 16, 2021 at 10:42 AM

Нет смысла фоткать менюшки их картинки вообще не особо интересуют, все равно по айпи проверяют, они так пишут когда айпишник совпал с другим пользователем, уже много игр отпало.
Может помочь если с другого компа или другого инета сделать перса, но порой мне кажется, они спецом пару раз отклоняют.
хтериум только с 4 раза принимать стали...
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