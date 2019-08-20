bkun9288
bkun9288
Gem88
Hamazaki1991
Hamazaki1991
Gem63
herhegalw
herhegalw
Gem116
Крутой Пацан
Крутой Пацан
Gem672
daniellejackson01111980
daniellejackson01111980
Gem1,750
robertvalerymies
robertvalerymies
Gem231
MrM
MrM
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MrM
MrM
Gem10
Ken
Ken
Gem231
MrM
MrM
Gem231
Nick
Nick
Gem63
BURGER CUBE
BURGER CUBE
Gem554
BURGER CUBE
BURGER CUBE
Gem221
BURGER CUBE
BURGER CUBE
Gem133
hanfred
hanfred
Gem231
Wendel Sales
Wendel Sales
Gem73
BURGER CUBE
BURGER CUBE
Gem45
BURGER CUBE
BURGER CUBE
Gem3,528
Leandro Rete
Leandro Rete
Gem231
Garrigues Olivier
Garrigues Olivier
Gem560
Rain

Gem79

SystemGamehag: 3 users received Gem50 from the Rain.
unranked rank iconBlue Master (Türkçe): wwwww
novice rank iconhanfred: prime opinion works
unranked rank iconLeandro Rete: wwwwwwwww
unranked rank iconretiro7968: ww
SystemGamehag: 2 users received Gem37 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank iconthe future: bonsoir
apprentice rank iconthe future: koe
apprentice rank iconthe future: loul
unranked rank iconyonas Mesrar: ca va
unranked rank iconyonas Mesrar: salut
unranked rank iconSteven Matheus: Olá
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
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unranked rank iconAleks Pawlicky: amEsi powiedział:
unranked rank iconAleks Pawlicky: helo
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unranked rank iconLautaro Martinez: .....
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Что такое Crossout

san4ou avatar

san4ou

August 20, 2019 at 01:06 PM

Компьютерная многопользовательская онлайн-игра в жанре постапокалиптического экшена от третьего лица. Основу игры составляют сессионные PvP-сражения на бронеавтомобилях, собранных самими игроками, а также PvE-миссии, потасовки, рейтинговые и клановые бои. Также одним из основных элементов игры является рынок, торговля внутри игры и создание деталей на станках.
vladudar avatar

vladudar

August 21, 2019 at 12:16 PM

CROSSOUT — это постапокалиптический MMO-экшн, в котором вы сможете собрать из десятков деталей бронемашину уникального дизайна, а затем сразиться на ней в жарких многопользовательских боях.
DemonDFrost avatar

DemonDFrost

August 22, 2019 at 07:53 PM

CROSSOUT это Twisted Metall где сам собираешь тачку.
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