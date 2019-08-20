Что такое Crossout

san4ou Компьютерная многопользовательская онлайн-игра в жанре постапокалиптического экшена от третьего лица. Основу игры составляют сессионные PvP-сражения на бронеавтомобилях, собранных самими игроками, а также PvE-миссии, потасовки, рейтинговые и клановые бои. Также одним из основных элементов игры является рынок, торговля внутри игры и создание деталей на станках.

vladudar CROSSOUT — это постапокалиптический MMO-экшн, в котором вы сможете собрать из десятков деталей бронемашину уникального дизайна, а затем сразиться на ней в жарких многопользовательских боях.