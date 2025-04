Quel est votre mode préféré ?

j0hny

je te conseille de jouer un peu de tout, Avions, chars, bateaux et hélicoptères, mais attention, les hélicoptères viennent assez tard puis-ce qu'ils coûtent très chers et qu'il faut un bon avancelent dans ton arbre téchnologique pour pouvor=ir les débloquer, en même temps que tu développe ton arbre téchno chez les char, développe celui de la même nation dans les avions, en battailles réalistes les avions sont des éléments clès de la bataille, car oui en batailles réaliste tu n'a pas les indicateur de pénétration ni les marqueurs d'énnemie, tu doit te débrouiller avec les indications de ton équipe, ce que tu vois et ce que tu entends et tu peux jouer les avions aussi en battailles réaliste, mais chaque véhicule coûte des Spawn Points "SP" que tu gagne en tuant d'autres ennemies, en faisant des assistances a l'éllimination ou bien en capturant les objectifs je recommande tout de même le mode arcade pour tout nouveaux, en attendant bonne chance a toi pour le reste de ton aventure sur le monde magnifique de war thunder