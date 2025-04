Quel sont vos mélodies/chansons préféré ?

FlorraYT Ce jeu est exeptionelle. Cela vous permez d’être autonome et d’écouté mes aussi d’apprendre du piano avec la technologie je trouve sa juste super ! J’aime beaucoup joué des music de noël et des musique de grand chanteurs ou chanteuse je trouve les music celine dion vraiment intêreesente

Foxey4t Je trouve que ce jeu est bien mais j'y joue pas trop ar je trouve que c'est un peut faible en contenu les musiques je les adores mais y'en a un peut nul

FlorraYT w/ Foxey4t c'est vrai ya tjr la music de ed sheeran

Princess185 merci de me donner un choix de musique j'ai téléchargé de la bonne musique pour définir ma suonerie gratis gratuite pour mobile

