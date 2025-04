bueno seria casi imposible a que te toque algo asi porque las cajas esas de robux siempre te daran 1 robux 2 robux de suerte te saldran 5 robux a demas seria una perdida de tiempo comprarse es caja cuesta muchas gemas del alma con todas esas gemas te podrias comprar 20 robux y si ahorarias mas pues podrias comprarte asta 50 o 100 robux dejando el tema aparte empesaremos por la respuesta mas obia

1: seria poco probable a que te toque 10000 robux estamos a blando de una cantidad enorme que yo creo que el creador no podria pagar al go asi de robux ponganse a pensar.

2: la mas obia seria que no te llegaria el premio ningo dia o mes o años xd

3: y para terminar lo mas probable es que no te toque esa suma de cantidad que resad

ya saves amiguito no compre esa caja que no te dara casi nada de robux te recomiendo que te lo aores tus gemas y asi comprar mas robux :u sin mas que decir adios.... agregame si quieres como amigo que yo si te ayudare en lo que voz querer :v.