Solitaire saluer par la critique?

Bonjour et bienvenue sur le forum je vait parler du solitaire et dite moi votre avis sur ce jeu.

-------------------------[Introduction]-------------------------Le Solitaire est l'un des jeux de cartes les plus populaires au monde. Il s'agit pourtant d'un jeu assez difficile qu'il n'est pas toujours possible de terminer. La fréquence de réussite du jeu, dépend entièrement des cartes que vous recevez.

----------------------[But du jeu]---------------------------

Le but du Solitaire est de réaliser quatre piles de cartes.Chaque pile doit avoir une couleur différente. Par ailleurs, les cartes doivent être déposées dans l'ordre de l'as au roi (A-2-3-4-5-6-7-8-9-10-V-D-R). Vous y parvenez en remplissant les quatre piles vides.