Почему мне не дают робуксы, я их купил а мне пишут вступи в группу

я вступил и мне не отправляют робуксы
Там надо вступить в группу в роблоксе и ждать
Сочувствую.я не знаю в чем проблема но попробуй ещё раз отправить,если не получится пиши в поддержку
45 робуксов вывести хотел
А как они ещё дадут робуксы? Только через группу.
Заказывал 200 робуксов, 7 дней ждал пока их отправили на сайт, потом вступил в группу, написали нужно подождать менее 14 дней. Вот жду еще 9 дней... Итого прошло 16 дней - робуксов все нет, а пишут доставка до 24 часов...
Чтобы получить робаксы вам ребят надо Быть в группе 14 дней после этого срока вам можно зачислять робаксы.
[Надеюсь Помог]:blush:
тебе просто нужно вступить в групу в роблокс потомучто только групы в роблокс могут давать робуксы, а не сам роблокс так как gamehag не связан и не сотрудничает с роблокс.
в какую группу надо вступить?
Боже спасибо челу с ником Vadim23124 я не мог себе робкусы выдать а надо 14 дней в группе быть спасибо!!!
они приходят в течении 7-14 дней