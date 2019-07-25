Почему мне не дают робуксы, я их купил а мне пишут вступи в группу

MarkAYE007 я вступил и мне не отправляют робуксы

daniar_lat Там надо вступить в группу в роблоксе и ждать

Toffee56 Подожди

MarkAYE007 Я 1 час назад вступил





_crow_ Сочувствую.я не знаю в чем проблема но попробуй ещё раз отправить,если не получится пиши в поддержку

MarkAYE007 45 робуксов вывести хотел





daniar_lat Жалко тебя

MarkAYE007 :::::::::(((((((((((((

GaRiCh_ Так надо

GaRiCh_ гыг





GaRiCh_ вфывкыдыр





GaRiCh_ ыыыыыыыыыыы

GaRiCh_ ыыыыыы

Vlad_Tixov Ага Так надо

Yydydh Лаов

Robloxer000 Я тоже жду 11 робуксов

AnDrEyKa131 Лоооооооол

Ditektiv хммм странно

sakororo А как они ещё дадут робуксы? Только через группу.

Karboffos Заказывал 200 робуксов, 7 дней ждал пока их отправили на сайт, потом вступил в группу, написали нужно подождать менее 14 дней. Вот жду еще 9 дней... Итого прошло 16 дней - робуксов все нет, а пишут доставка до 24 часов...

vladosik_228 потому что

Vadim23124 Чтобы получить робаксы вам ребят надо Быть в группе 14 дней после этого срока вам можно зачислять робаксы.

[Надеюсь Помог]:blush:

Death_Nikita@ тебе просто нужно вступить в групу в роблокс потомучто только групы в роблокс могут давать робуксы, а не сам роблокс так как gamehag не связан и не сотрудничает с роблокс.

kira113015 в какую группу надо вступить?





catman6 Боже спасибо челу с ником Vadim23124 я не мог себе робкусы выдать а надо 14 дней в группе быть спасибо!!!