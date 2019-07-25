Почему мне не дают робуксы, я их купил а мне пишут вступи в группу

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merilandgarnet
merilandgarnet
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Atia
Atia
Gem7
Rain

Gem157

novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: what's up man
SystemGamehag: 4 users received Gem116 from the Rain.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: hi
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Почему мне не дают робуксы, я их купил а мне пишут вступи в группу

MarkAYE007 avatar

MarkAYE007

July 25, 2019 at 04:08 PM

я вступил и мне не отправляют робуксы
daniar_lat avatar

daniar_lat

July 25, 2019 at 04:09 PM

Там надо вступить в группу в роблоксе и ждать
Toffee56 avatar

Toffee56

July 25, 2019 at 04:10 PM

Подожди
MarkAYE007 avatar

MarkAYE007

July 25, 2019 at 04:10 PM

Я 1 час назад вступил

_crow_ avatar

_crow_

July 25, 2019 at 04:10 PM

Сочувствую.я не знаю в чем проблема но попробуй ещё раз отправить,если не получится пиши в поддержку
MarkAYE007 avatar

MarkAYE007

July 25, 2019 at 04:11 PM

45 робуксов вывести хотел

daniar_lat avatar

daniar_lat

July 25, 2019 at 04:13 PM

Жалко тебя
MarkAYE007 avatar

MarkAYE007

July 25, 2019 at 04:13 PM

:::::::::(((((((((((((
GaRiCh_ avatar

GaRiCh_

July 25, 2019 at 04:14 PM

Так надо
GaRiCh_ avatar

GaRiCh_

July 25, 2019 at 04:14 PM

гыг

GaRiCh_ avatar

GaRiCh_

July 25, 2019 at 04:14 PM

вфывкыдыр

GaRiCh_ avatar

GaRiCh_

July 25, 2019 at 04:14 PM

ыыыыыыыыыыы
GaRiCh_ avatar

GaRiCh_

July 25, 2019 at 04:14 PM

ыыыыыы
Vlad_Tixov avatar

Vlad_Tixov

July 25, 2019 at 04:17 PM

Ага Так надо
Yydydh avatar

Yydydh

July 25, 2019 at 04:18 PM

Лаов
Robloxer000 avatar

Robloxer000

March 10, 2021 at 09:55 PM

Я тоже жду 11 робуксов
AnDrEyKa131 avatar

AnDrEyKa131

March 10, 2021 at 09:56 PM

Лоооооооол
Ditektiv avatar

Ditektiv

March 11, 2021 at 12:21 AM

хммм странно
sakororo avatar

sakororo

March 14, 2021 at 12:48 PM

А как они ещё дадут робуксы? Только через группу.
Karboffos avatar

Karboffos

March 14, 2021 at 03:28 PM

Заказывал 200 робуксов, 7 дней ждал пока их отправили на сайт, потом вступил в группу, написали нужно подождать менее 14 дней. Вот жду еще 9 дней... Итого прошло 16 дней - робуксов все нет, а пишут доставка до 24 часов...
vladosik_228 avatar

vladosik_228

March 15, 2021 at 02:58 PM

потому что
Vadim23124 avatar

Vadim23124

March 15, 2021 at 08:05 PM

Чтобы получить робаксы вам ребят надо Быть в группе 14 дней после этого срока вам можно зачислять робаксы.
[Надеюсь Помог]:blush:
Death_Nikita@ avatar

Death_Nikita@

March 15, 2021 at 08:53 PM

тебе просто нужно вступить в групу в роблокс потомучто только групы в роблокс могут давать робуксы, а не сам роблокс так как gamehag не связан и не сотрудничает с роблокс.
kira113015 avatar

kira113015

July 28, 2023 at 12:48 PM

в какую группу надо вступить?

catman6 avatar

catman6

October 13, 2023 at 11:55 PM

Боже спасибо челу с ником Vadim23124 я не мог себе робкусы выдать а надо 14 дней в группе быть спасибо!!!
ilia362 avatar

ilia362

October 14, 2023 at 12:06 AM

они приходят в течении 7-14 дней

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Почему мне не дают робуксы, я их купил а мне пишут вступи в группу on Roblox Forum on Gamehag