Читеры в Roblox

Rain

Gem156

novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: what's up man
SystemGamehag: 4 users received Gem116 from the Rain.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: hi
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Читеры в Roblox

User_Unknown avatar

User_Unknown

May 30, 2019 at 03:30 PM

Как в с ними боритесь?
BroKotan1 avatar

BroKotan1

May 30, 2019 at 07:38 PM

У них зло, их же зло используем против них.
465468484k avatar

465468484k

May 31, 2019 at 02:38 PM

Кидаю всем читерам репорты
PikassoX2 avatar

PikassoX2

May 31, 2019 at 02:41 PM

Вообще читерство говорит что этот не хочет играть, а хочет получить все и сразу.

asdadasdad avatar

asdadasdad

May 31, 2019 at 05:38 PM

Читеры в роблоксе ещё тупее чем люди, которые играют в роблокс
winted27934games avatar

winted27934games

May 12, 2021 at 08:20 PM

Читеры идиоты, мешают играть, 1 даже на видео заснял.
kep4ikRip4ik avatar

kep4ikRip4ik

May 12, 2021 at 08:34 PM

согласен очень много читеров но лучше не используйте читы против них же это только усугубит проблему
Matvey560 avatar

Matvey560

May 12, 2021 at 09:05 PM

никак

Matvey560 avatar

Matvey560

May 12, 2021 at 09:05 PM

пытаюсь выжить
Zanfirovserega avatar

Zanfirovserega

May 12, 2021 at 09:34 PM

Систему защиты надо иногда обновлять, а вообще конечно читеры это гадость, которая осложняет всем жизнь, как игрокам так и разрабам
INJHV2 avatar

INJHV2

May 12, 2021 at 09:35 PM

Делаю запись экрана или скрин шот и отправляю жалобу, а бывает с Report.
Zanfirovserega avatar

Zanfirovserega

May 12, 2021 at 09:36 PM

Систему защиты периодически обновлять надо, а вообще читеры конечно мешают жить игрокам и разработчикам
Zanfirovserega avatar

Zanfirovserega

May 12, 2021 at 09:39 PM

Систему защиты обновляю, скрипты максимально серверные, но конечно не всегда помогает, хорошо было раньше
RussianGuy777 avatar

RussianGuy777

May 18, 2021 at 11:18 PM

Эксплойтеры нормальные люди, если они просто летают например, но когда они используют эксплойты для достижения победы, то это плохо.

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Читеры в Roblox on Roblox Forum on Gamehag