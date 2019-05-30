Читеры в Roblox

User_Unknown Как в с ними боритесь?

BroKotan1 У них зло, их же зло используем против них.

465468484k Кидаю всем читерам репорты

PikassoX2 Вообще читерство говорит что этот не хочет играть, а хочет получить все и сразу.





asdadasdad Читеры в роблоксе ещё тупее чем люди, которые играют в роблокс

winted27934games Читеры идиоты, мешают играть, 1 даже на видео заснял.

kep4ikRip4ik согласен очень много читеров но лучше не используйте читы против них же это только усугубит проблему

Matvey560 никак





Matvey560 пытаюсь выжить

Zanfirovserega Систему защиты надо иногда обновлять, а вообще конечно читеры это гадость, которая осложняет всем жизнь, как игрокам так и разрабам

INJHV2 Делаю запись экрана или скрин шот и отправляю жалобу, а бывает с Report.

Zanfirovserega Систему защиты периодически обновлять надо, а вообще читеры конечно мешают жить игрокам и разработчикам

Zanfirovserega Систему защиты обновляю, скрипты максимально серверные, но конечно не всегда помогает, хорошо было раньше