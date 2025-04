Information

Nostale, to gra typu MMORPG stworzona w grafice charakterystycznej dla anime. Zadaniem użytkownika jest wcielenie się w poszukiwacza przygód i zakończenie wojny z Kovoltami. Gracz zaczyna od klasy wstępnej i w miarę rozwijania swojej postaci może decydować się na kolejne specjalizacje. Najpierw do wyboru pojawiają się trzy klasy podstawowe, o zróżnicowanych umiejętnościach. Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu pojawia się możliwość rozwinięcia ich do klas specjalnych. Samo tworzenie postaci jest ograniczone do minimalnej liczby wyborów, jednak w wypadku klas specjalnych (połączonych dodatkowo z systemem kart) jest się już nad czym zastanawiać. Tutorial przeprowadzony jest tak, aby jak najdokładniej wprowadzić usera w rozgrywkę. Gracz nie musi godzinami patrzeć w monitor, lub biegać w kółko zastanawiając się jak wypełnić misję. Samych misji na początku jest zresztą bardzo dużo, aby zapewnić statyczne wprowadzenie do dalszych części gry. Jednak pewnym momencie sielanka się kończy, a Nostale zaczyna nabierać rozpędu. Liczba pobocznych misji zostaje wtedy zmniejszona, ale nadal opłaca się je wykonywać w celu zapewnienia swojej postaci rozwoju. Towarzystwa w tym bajecznym świecie, pełnym uśmiechniętych twarzy, dotrzymać nam mogą zwierzęta. Nakarmione odpowiednią karmą zajmą się podnoszeniem z ziemi itemów, trafiających prosto do rozbudowanego ekwipunku gracza. Dodatkowo w podróży może przyłączyć się do nas człowiek lub Kovolt, służąc nam swoją pomocą, między innymi w walce. Ta rozgrywa się w trzech trybach: 1 vs 1, gildia vs gildia oraz anioły vs demony. Wszystkie prowadzone są w czasie rzeczywistym w stylu hack'n'slash. Oprócz misji i walk, rozrywki w Nostale dostarczają też liczne eventy, a zdobywanie doświadczenia możliwe jest także poprzez zawarcie małżeństwa. Młoda para posiada też umiejętność teleportowania się do siebie wzajemnie, co jest sporym udogodnieniem. Oczywiście zasada „do końca życia” nie ma racji bytu w świecie gier komputerowych, dopuszcza się więc możliwość rozwodu, gdyby szczęśliwe pożycie zamieniło się w małżeńską mękę. Grafika, choć opracowana głównie dla fanów mangi i anime, nie daje powodów do narzekań. Gra oferuje niezwykle różnorodne lokalizacje opracowane tak, by graficznie przypominały różne strefy klimatyczne. Dzięki temu raczej trudno o uczucie znudzenia. Efekty walk są graficznie świetnie dopracowane, dzięki czemu rozgrywka, to prawdziwa uczta dla oka.