Nostale é um jogo MMORPG com uns gráficos de estilo anime. O jogador é um aventueiro que tem um propósito: Terminar a guerra com os Kovolts. O jogador começa com uma classe básica, que pode ser realizada com mais especificações durante o crescimento de personagem. Básicamente, temos três classes com diferentes habilidades. Depois de alcançar um certo nível, existe a possibilidade de ampliá-li mediante às classes especiais. A criação de personagem em si tem uma quantidade limitada de opções, no entanto no caso das classes especiais (conectado adicionalmente ao sistema de cartões) pode ter muito para considerar. O tutorial realiza-se de forma que cada usuário possa estar preparado adequadamente para o jogo. O jogador não tem que olhar fixamente por horas para o ecrã ou correr ao redor se perguntando, como terminar a missão.



As missões por si mesmas, do começo são numerosas para introduzir o jogador as partes adicionais do jogo. No entanto, no certo ponto, este idilio termina e Nostale começa a ganhar impeto. O número das missões segundárias reduzem~se, mas ainda vale a pena completá-las para contribuir à progressão de personagem. Neste mundo fabuloso, cheio de caras sorridentes, vamos estar acompanhados de animais. Alimentados com uma comida adequdada, tomam conta do nosso saque, que vão trazer diretamente à mochila do jogador. Ademais, podemos conseguir uma companhia do outro humano ou um Kovolt, ajudando-nos, inclusive nas lutas. Quanto as lutas, há três modos: 1 contra 1, grêmio contra grêmio e anjos contra demônios. Todos eles feitos no tempo real num estilo de hack'n'slash. Além do combate, Nostale traz-nos muitos eventos e também é possível ganhar experiência através dum matrimónio. O jovem casal pode teleportar-se entre si, o que é uma grande comodidade. Obviamente, a regra de “por vida” não tem nenhuma razão para existir no mundo dos jogos de computador, porque existe a possibilidade do divórcio, se a feliz vida conjugal se converte num verdadeiro tormento. Os gráficos, ainda que desenhados para os fãs de manga e anime, não tem nada de se queixar. O jogo dá-nos uma monte de lugares diversos, desenhados de forma que se vem como diferentes zonas climáticas. Devido a isso, é mesmo difícil se aborrecer. Os efeitos de combate estão muito polidos, por isso o jogo é um verdadeiro prazer para os olhos.