Nostale è un gioco tipo MMORPG, caratterizzato da una grafica anime. Giocatore diventa un avventuriero chi deve porre fine alla guerra contro Kovolti. L'utente comincia il gioco con personaggio di classe preliminare, ma avanzando il suo eroe, può scegliere altri specializzazioni. Prima da scegliere ci sono le 4 classi principali con delle capacità diverse. Dopo aver raggiunto un determinato livello c'è possibilità di estendere la propria classe ad una classe speciale. La creazione di personaggio ha una limitata quantità di scelte, tuttavia in caso delle classi speciali abbiamo tanto da riflettere. Il tutorial è fatto in modo che ci permette di giocare a gioco senza nonostante considerare come completare la missione. Le missioni sono numerose per presentare a giocatore altri parti del gioco. Ma ad un certo punto Nostale comincia a svilupparsi. Numero delle missioni secondarie si riduce ma è sempre vale la pena completarle per acquisire esperienza. In questo mondo pieno di gioia saremo accompagnati dagli animali. Alimentati da cibo adeuqato ci aiuteranno a raccogliere elementi per il nostro zaino. Possiamo anche essere accompagnati da un'altro uomo o Kovolt chi ci aiuterà nelle battaglie. Ci sono 3 modelli di battaglia: 1 vs 1, gildia vs gildia, angeli vs demoni. Tutti fatti in tempo reale in uno stile di hack'n'slah. Oltre alle missioni e battaglie, Nostale ci offre tanti eventi. Acquistare esperienza è anche possibile attraverso un matrimonio. I giovani mariti possono telespostarsi l'uno all'altro. Ovviamente la regola „per sempre” non ha alcuna ragione d'essere in mondo dei giochi, allora c'è la possibilità di divorzio. La grafica non ci lascia nulla da lamentare. Il gioco ci offre tante località diverse progettatie come diverse zone climatiche. Grazie a questo è difficile annoiarsi e il gioco è veramente piacevole agli occhi.