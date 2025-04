Nostale est un jeu du type MMORPG caractérisé par un graphisme du style des anime. L’utilisateur est un aventurier et a un but principal - mettre fin à la guerre avec les Kovolts. Le joueur commence avec un classe préliminaire et au cours du temps pourra se décider pour d’autres spécialisations. Au tout début, il y a trois classes de base avec des capacités différentes. Par contre lorsqu’on atteint un niveau approprié, apparaît une possibilité du développement par des classes spéciales. La création du personnage, quant à elle, est limitée aux choix minimes, cependant les classes spéciales (liées encore à un système des cartes) nous donnent des nombreuses décisions à considérer. Le tutoriel est fait de sorte, que l’utilisateur soit introduit au jeu aussi fidèlement que possible. Le joueur ne doit pas regarder sur l’écran pendant des heures ou courir partout afin de trouver une solution à une mission. Les missions, de leur côté, sont très nombreuses, afin d'introduire dans d’autres parties du jeu chacun aussi scrupuleusement que possible. Pourtant, à un certain moment cette idylle a une fin et Nostale commence commence à accélérer. Le nombre des missions supplémentaires est alors réduit, quoique il est toujours intéressant de les compléter pour contribuer au développement de notre personnage. Ce monde fabuleux, plein des visages souriants nous fournit une compagnie d’animaux. Nourris avec une nourriture appropriée, ils s’occuperont du ramassage des items du sol, qui finiront par apparaître dans l’équipement du joueur. En plus, durant notre aventure pourra nous rejoindre un autre humain, ou bien même un Kovolt, qui nous assistera notamment pendant les combats. Et les combats ont lieu en trois modes: 1 contre 1, guilde contre guilde et anges contre démons. Toutes se déroulent en temps réel dans un style de hack’n’slash. A part les missions et combats, Nostale nous fournit d’autres types de divertissement comme des événements et on peut même gagner de l'expérience à partir d’un marriage. Le jeune couple peut ainsi se téléporter un à l’autre , ce qu’est un grand confort. Bien évidemment, la règle “jusqu’à la fin de nos jours” n’a aucune importance dans le monde virtuel, il est donc permis de divorcer, si le mariage heureux deviendrait soudainement un réel tourment. Le graphisme, même si conçu principalement pour les fans du manga et anime nous donne aucune raison de s’y plaindre. Le jeu nous offre une extraordinaire variété des endroits faits de telle façon, qu’ils fassent penser graphiquement à des zones climatiques différentes. Grâce à ce fait, il est dur de se sentir l’ennui. Les effets du combat sont admirablement raffinés et donc le jeu se révèle comme un véritable régal pour les yeux.