Do którego poziomu warto robić zadania??

tak jak kolega wyzej do 55 lvl zadania a pozniej to LOD

Taa exp na LoD tylko i co to za frajda ? Dzieci lod...

Wbij sobie z 5 lvl przewagi. Np jak masz CP 42 to wbij 46-47. Potem za każdą misję będziesz dostawał LVL i na spokojnie do 55. Potem jedynie na LoD do 85+ i wyżej. I tutaj zaczyna się expienie na 90+-

Lilianna

Najlepiej robić zadania do końca. Tylko wbić ten 60-70 lvl i wtedy zacząć je wykonywać ( jeśli zatrzymasz się na zadaniach 55 lvla) dlaczego ? W co 73 ( jeśli się nie myle) dobrze dropi się jedzenie i itemy eventowe. Jeśli dojdziesz do zadania na 90 to pomogą Ci w szybszy wbiciu 92/93. Dobrze jest tez zrobić zadania w akcie 5 i akcie 6. Zawsze dodatkowy exp, itemy i pieniążki.