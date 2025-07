Szukam sposobu na szybki zarobek

Pieczecie , jak masz czas to chodź na rajdy , teraz jest event to duzy zarobek , piorka na kremie hmm resellik ? :P Zrób sakure i 3,5kk za darmo :)

Najlepiej na tym poziomie to zbierać itemki na glacy oraz lodowe kwiaty. Tak po za tym to bb i masowa produkcja proszku cella' jeśli ci się to opłaci kosztem gillonów oczywiście.

Polecam BB up godziny rozpoczęcia na łamaczach tez idzie coś tam zrobić. Możesz robić rajdy kfc/cuba/zen-szen a w przyszłości mrocznego castre. Polecam też drop piórek 1szt to 30-32k.

Join the conversion by creating an account on Gamehag