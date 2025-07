Nostale-Osłony

Trudno zrobić poradnik do osłonek, bo tak na prawdę każda osłona jest inna. Nawet jeśli ktoś ma dwie o podobnych bonach, ale z różnym lvl to to już jest wielka różnica.

Mam dla was idealną propozycję. Niech ktoś kto ogarnia osłony zrobi do nich poradnik :)

Join the conversion by creating an account on Gamehag