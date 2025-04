PROJET YOUTUBE

Salut ! J'essaie de progresser sur ma chaîne, et en ce moment je prend pas mal de replay de gens qui font 6 7 kills voir plus ou ceux qui font beaucoup de dégâts ou autre. Et ensuite je les met sur ma chaîne ! Exoss si tu veux faire un tour ;) Je voulais savoir si vous serez intéressé ! Si oui répondez :D

bonjour a toi je serais interessé par ta proposition car je joue beaucoup beaucoup beaucoup a world of tank et que je suis un adicte, j'y passe toutes mes heures de libres bessus donc voila si tu veut je serai vraiment interessé, c'est quoi le nom de ta chaine youtube .

remixdenice

Ah super ! Exoss est le nom de ma chaîne et mon image est en réalité le logo de ma chaîne !



Je te passe le lien c'est plus rapide :)



Lien : https://www.youtube.com/channel/UCrp75ZodcZCSiNnzpuyVC1g



Merci pour ta réponse ! Et si tu veux mon speudo : remixdenice PS : Dit moi que c'est toi (mathis 17 ) et je t'accepterai ;)