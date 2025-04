Twój sklep

OctaaaVia

i jak tam, cieszycie się ze swoich zniżek? pochwalcie się! ja osobiście dostałam jakieś gówno do postaci, których nie mam, albo nimi wcale nie gram, zawsze sklep dawał mi coś co chciałam i naprawdę były to skiny do postaci którymi grałam i byłam mega szczęśliwa, a tym razem? zawiodłam się na maksa. wiem, że to tylko gra, ale mimo wszystko tym razem się nie popisali i wiem, że to nie tylko w mojej sytuacji Tutaj to co dostałam: https://prntscr.com/f9f2e3 z czego tylko mf jest postacią którą gram, teemo i nautiego nawet nie mam, a całą resztą grałam może dwa razy w życiu