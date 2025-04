Poradniki, artykuly, itp. o Lidze Legend

Hejka wszystkim! Chcialabym zapytac, czy wie ktos moze jakie sa kryteria pisania artykulow, szczegolnie interesuje mnie powyzsza gra. Napisalam poradnik do postaci (linkacz: https://gamehag.com/pl/forum/t/9281-zatanczmy-czyli-poradnik-do-rakana-wspierajacy ) I dostalam za niego tyle kamieni dusz co za poradnik 3 razy krotszy, oraz o wiele mniej staranny (kolejny linkacz: https://gamehag.com/pl/forum/t/7642-prezenty---dont-starve-together ) Wie ktos moze dlaczego?

no niestety nie znam na to odpowiedzi

muchol

League of Legends – sieciowa gra komputerowa z gatunku multiplayer online battle arena. Powstała na bazie modyfikacji Defense of the Ancients do Warcraft III: The Frozen Throne. Została wyprodukowana i wydana przez studio Riot Games. Została zapowiedziana 7 października 2008, a wydana 27 października 2009.