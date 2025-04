Jaki czolg na poczatek?

kuba_grudniewski Witma, jaki czolg na poczatek i pod co isc. Moj styl gry to napitalac na przeciwnika.

TrollMasterr Ruski op

Mikk1007 Ruskie Heavy, droga do IS-7. KIedyś była bardzo przyjemna. Miło też się gra niemieckimi medami (linia E50). A no i z takim stylem to długo nie pograsz :)

PawcioW Ruskie hefiki

Atrocinski TRAKTOR ZETO 30

pigspartan ruskie





kuba09920 ja zaczynałem na rosyjskim t4 i nawet dobrze mi sie nim grało

kuba_grudniewski Dzieki za pomoc :D



Laos Polecam linie do IS-7 ewentualnie do Mausa( po ostatnch buffach)

maka12qw Rosyjskie są uniwerslane

masterdiloy Ja lubie i polecam niemieckie ale nie jest to najprostsza linia. Ogolnie rosyjskie sa dobre i usa tez sa ok w nich sie szybko awansuje.

fbizul LTr jak dla mnie

Rono321 Hmmmmm napitalanie jeśli będziesz szedł do E100 Mausa może Ci się gra znudzić,bo czołgi są pancerne lecz wolne polecam Ci iść najpierw w Is=7 ta X jest idioto odporna i nie trzeba wiele umiejętności aby do niej dojść i nią pogrywać. Na drugą linię polecam 113 chińskiego ciężkiego jest to też fajny czołg,ale nie ma depresji co może sprawiać problemy,ale na początkująych te dwie linie powinny wystarczyć w między czasie możesz też robić inne linie jeśli będziesz miał chęć to już jest od Ciebie zależne.



ErTToR Na początek ZSSR, potem USA.