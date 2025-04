Co to jest?

Fabuła jest dość ciekawa, ale to gra dla młodyvh dziewczynek, więc przez to wypada słabo. :/

olivia_anczarska

jest to gra o koniach w której kupujesz konie robisz zadanka i co srode są aktualizacje są faqbuły no i to tyle a zeby grac dalej poznawać wiecej terenów to treba kupic star rider