Rosyjskie ( kw85, is, is-3) polecam je na poczatek. chyba najlepsze na poczatek i później na turnieje też

to spróbuje na początek te rosyjskie

niemieckie,rosyjskie,lub amerykańskie to są najlepsze nacje

ruskie czołgi ciężkie, ze średnich Cromwell (anglik VI tier), ja mam też T-34-85 (może przez wzgląd na "Czterech pancernych", ale ubustwiam tego meda). Co do lekkich, to nie poleca robić. Ostatnie updaty sprawiły, że są niemal bezużyteczne w grze.