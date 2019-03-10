Донатили ли вы в игру и сколько?

Sidesss Донатили ли вы в игру и сколько?

Alex23 5к.

Yogami342 Некогда не донатил

Kazded не донатил, поиграл, посмотрел, понял что игра уг и удалил

Nikitak228 Донатил на кейсы 30 доляров

Nickname335 нет, не донил





LEGENDA2019 много

Anton270604 Никогда не данател и не собираюсь.Всего добивался сам.

666_lucky Никогда не донатил.

Jlemyp_Shaman Никогда не донатил и не собираюсь.Уже 5 лет в игре (Много раз менял акаунт по разным причинам,но не из-за бана).Сейчас у меня на основном аккаунте наиграно более 400+ часов.

Max_bro251 не донатил и не собираюсь папа не отдыхает

ArtikDelllik донатил 50 рублей купил пару кейсиков

из них скинчики на оружия выбил

SerezhaRBLX Донатил 120 доллоров на 5000 кредитов)

KroshBOOM Нет и никогда.Варфейс того не стоит

Snouwkill223 Топ

Snouwkill223 Ура варфейс топ аааааа

FAFN1R_RED_1324 Лучше без доната

Kotyanya Естесна