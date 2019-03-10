Донатили ли вы в игру и сколько?

merilandgarnet
merilandgarnet
Gem832
Ander Teskalo
Ander Teskalo
Gem17,500
Erika
Erika
Gem6
larisa costisor
larisa costisor
Gem10
glasscanon
glasscanon
Gem8
Atia
Atia
Gem10
Atia
Atia
Gem30
fnogaj
fnogaj
Gem10
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem20
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem10
Atia
Atia
Gem7
مصري فلسطيني
مصري فلسطيني
Gem20
مصري فلسطيني
مصري فلسطيني
Gem30
Atia
Atia
Gem7
lyz3r1234
lyz3r1234
Gem210
Majd Majd
Majd Majd
Gem7
hanfred
hanfred
Gem40
Jackie Egas
Jackie Egas
Gem14
fnogaj
fnogaj
Gem196
Atia
Atia
Gem393
Rain

Gem773

adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: what's up man
SystemGamehag: 4 users received Gem116 from the Rain.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: hi
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: dem.pferd.heisst.horst: 1fae0 emote (inline chat version)
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Донатили ли вы в игру и сколько?

Sidesss avatar

Sidesss

March 10, 2019 at 10:10 PM

Донатили ли вы в игру и сколько?
Alex23 avatar

Alex23

March 18, 2019 at 03:41 AM

5к.
Yogami342 avatar

Yogami342

March 19, 2019 at 04:49 PM

Некогда не донатил
Kazded avatar

Kazded

March 22, 2019 at 11:28 PM

не донатил, поиграл, посмотрел, понял что игра уг и удалил
Nikitak228 avatar

Nikitak228

March 25, 2019 at 07:54 PM

Донатил на кейсы 30 доляров
Nickname335 avatar

Nickname335

March 28, 2019 at 05:45 PM

нет, не донил

LEGENDA2019 avatar

LEGENDA2019

March 28, 2019 at 08:04 PM

много
Anton270604 avatar

Anton270604

May 10, 2019 at 06:13 PM

Никогда не данател и не собираюсь.Всего добивался сам.
666_lucky avatar

666_lucky

May 10, 2019 at 11:43 PM

Никогда не донатил.
Jlemyp_Shaman avatar

Jlemyp_Shaman

May 15, 2019 at 10:13 PM

Никогда не донатил и не собираюсь.Уже 5 лет в игре (Много раз менял акаунт по разным причинам,но не из-за бана).Сейчас у меня на основном аккаунте наиграно более 400+ часов.
Max_bro251 avatar

Max_bro251

May 29, 2019 at 05:34 PM

не донатил и не собираюсь папа не отдыхает
ArtikDelllik avatar

ArtikDelllik

June 18, 2019 at 09:25 PM

донатил 50 рублей купил пару кейсиков
из них скинчики на оружия выбил
SerezhaRBLX avatar

SerezhaRBLX

June 22, 2019 at 08:12 AM

Донатил 120 доллоров на 5000 кредитов)
KroshBOOM avatar

KroshBOOM

June 23, 2019 at 11:45 PM

Нет и никогда.Варфейс того не стоит
Snouwkill223 avatar

Snouwkill223

June 24, 2019 at 03:59 AM

Топ
Snouwkill223 avatar

Snouwkill223

June 24, 2019 at 04:00 AM

Ура варфейс топ аааааа
FAFN1R_RED_1324 avatar

FAFN1R_RED_1324

June 24, 2019 at 01:22 PM

Лучше без доната
Kotyanya avatar

Kotyanya

July 9, 2019 at 12:04 PM

Естесна
DarkTvOnik avatar

DarkTvOnik

July 9, 2019 at 12:49 PM

нет боже

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Донатили ли вы в игру и сколько? on Warface Forum on Gamehag