porady dla początkujących?

Adys Jakbyście mogli mi coś doradzić byłbym wdzięczy :>

xlovvforeva Na początku "zaoraj " trochę ziemi zostawiając miejsce na zwierzęta i drzewa. Najwięcej expa dają drzewa i drogie nasiona po zebraniu. Wchodź codziennie, ponieważ jak oś zasadzisz a nie będzie ciebie np. dwa dni to będziesz miał/a chwasty przez co dłużej ci zejdzie się wbicie levela. Wykonuj zadania i odwiedzaj taką uroczą owieczkę zawsze dostaniesz jakąś nagrodę i oszczędzaj floreny ! Bardzo ciężko je zdobyć To tyle powinieneś/aś dać sobie rade dalej. Jeśli chcesz możesz mnie zaprosić mój nick to princesslol :)

Ultraseason Przede wszystkim najpierw siej, siej i jeszcze raz siej. W miarę zdobywania nowych poziomów kupuj zagrody i stawiaj drzewka. Dość istotnym elementem jest wykonywanie zadań w spółdzielni. Dają one sianogrosze, punkty doświadczenia i inne nagrody takie jak pasze, zwierzaki, zwierzaki z hodowli, produkty czy różne bonusy. Bardzo ważne jest to, abyś uważał na floreny. Kiedyś były one bardziej dostępne, nawet występowało drzewko florenowe. Teraz floreny są drogie i może je tylko zdobyć poprzez misję i chyba raz za odkrytą runę w drzewie mądrości.

Z pewnością pomocni są też sąsiedzi, bo otóż kiedy nasz sąsiad wejdzie na wyszczy poziom, dostajemy punkty doświadczenia. Na początku gry można się pogubić, nie przejmuj się tym. Gra jest dość przystępna i szybko jesteśmy w stanie "zaaklimatyzować". Życzę powodzenia i wytrwałości!

sorelei Moim sposobem na zarabianie sianogroszy jest sadzenie na masową skalę pszenicy, a później robienie z niej paszy, później sprzedaje to na targu w dużych ilościach, po niskiej cenie. Natomiast PD mam z roślin z eventów, odbierania lepszych roślin, drzew i zwierząt. Wykonuję również zadania w spółdzielni. Staram się, na sam początek nie kupować ulepszeń, dopiero później mogę je kupić. Jest również wiele innych metod wbijania poziomu i zarabiania sianogroszy. Staraj się oszczędzać sianogrosze i każdą misję na czas rozdzielaj sobie, tak byś mógł ją wykonać, ta gra polega głównie na wyliczaniu i sprzedawaniu, później ta gra przyda się w prawdziwym, życiu będziesz wiedział, jak zarabiać, jadnakże proszę pamiętać, że sianogrosze to inna waluta i się różni od naszych polskich złotych. Dzięki sąsiadom, możemy dostawać punkty doświadczenia kiedy wejdą na wyższy poziom, w skórcie. Za wbicie poziomu do góry wbiaja się też floreny, z każdym lvl'em jest ciężko wbić kolejny. Myślę, że pomogłam. Możesz zaprosić mnie do znajomych, mój nick to sorelei (mam 20 lvl, dlatego, że założyłam nowe konto, bo stare z powodu, wielu nieobecności zostało usunięte.) Pozdrawiam serdzecznie, sorelei.

brutus311 Sadz ozdoby na expa i dobijaj do róz