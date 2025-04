Mnie denerwuje to, jak uderzę z dużą prędkością w wrak/przeszkodę, to nie zabiera to dużó hp, ale jak wjedziemy w przeciwnika to nagle JEB i hp się traci

LXGIWYL123

każdym czołgiem możesz inny taranować tylko zależy od tego czy ci się to opłaca czy nie. Jeśli chcesz lekkim staranować ciężki to sobie odpuść bo sam możesz zginąć. Jeśli wiesz że masz cięższy czołg od wroga albo ma on mało hp i wiesz że go zniszczysz taranem a w tym czasie ładujesz działo to czemu nie masz taranować. Nawet masz misję na człogach ciężkich napewno do Stug IV by zniszczyć wroga taranowaniem. Nie opłaca się najczęściej taranować kołowcami i lekkimi czołgami chyba że w ostateczności.