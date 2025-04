Poradnik PL Leona supp Leona Build

Wstęp Witajcie !!!

Jestem Chairu18, moja liga to gold 3. Chce wam zaprezentować mój kolejny poradnik o Leonie, moim mainie. Zapraszam.



Itemy

Start z reliktową tarczą daje nam dużo hp dodatkowe złoto i dzięki niej możemy odleczać naszego ADC. W mid game powiniśmy już mieć ulepszona tarcze na max no i oczywiście jako supp musimy zacząć roztawiać wardy po mapie dzięki rubinowi widzenia. Late opiera się dla nas na itemach przeżywalności i cooldownu.

Maxowanie umiejętności

Leona opiera się na grze agresywnej dlatego już na 2 lv musimy mieć 2 stuny.Następnie maxujemy tylko i wyłącznie W, gdyż daje ona nam dużo armora i magic resistów. Gdy przechodzimy do rozgrywki po 20 min maxujemy E gdyż musimy go używać jak najczęściej by naświetlić więcej wrogów. Ostatnie nam zostaje Q.

Mastery

Skupiamy się na dochodzie złota i przeżywalności. Dla Leony potrzebny też jest cooldown i mana gdyż jej umiejętności choć nie kosztują dużo to nie kosztują zbyt mało.

Runy

Bierzemy dużo armora, gdyż na bocie musimy jak najmniej tracić HP po auto atakach wrogiego ADC. Magic resist potrzebne jest nam tylko w mid game i late game dlatego jest skalowane. No i oczywiście przypływ golda.

Gra leoną

W early game musimy grać bardzo agresywnie, ponieważ nie możemy straszyć wrogiego ADC naszymi auto-atakami, gdyż walczymy w zwarciu. Już po wbiciu 2 lv powinniśmy używać naszego combo E + Q. Aby zwiększyć szanse trafienia naszym E powinniśmy atakować nim z krzaków. Gdy mamy lv 3 ponownie atakuje wroga combo W + E + Q. Możemy robić odstępy pomiędzy E i Q by nasz ADC podwójnie wykorzystał naszą pasywkę. Po uzyskaniu 6 lv robimy combo W + E + Q + R. Pewnie część z was zapyta czemu R nie używamy na początku? Nasze R zostawiamy na końcy ponieważ w razie gdyby wrog uciekł od nas (np : Flashem) moglibyśmy użyć R i zatrzymać go przed dalszą ucieczką. W mid game możemy raz lub max. 2 razy zejść z lini by pomóc naszemu midowi zabić jego przeciwnika i oczywiście musimy pamiętać żeby dragon mid i bot były zwardowane. Late game opiera się na wardach na baronie ale także we wrogiej jungli. Pozostała jeszcze kwestia team fightów ale ją przeczytajcie w rozdziale pod tym.

Team-fight

1 sposób

Nie macie w drużynie inicjatora więc my nim jesteśmy. Nie zależnie od tego czy przeciwny ADC jest odsłonięty czy nie próbujemy zrobić combo Flash + R + W + E( we wrogiego ADC ) + Q. Najważniejsze jest to byśmy trafili swoim ultem jak najwięcej wrogów. Atakujemy wrogiego ADC za swojego Q + auto-ataki i łapiemy uciekającym przeciwników z E.

2 sposób

Mamy w druzynie inicjatora. Na początku puszczamy R we wrogów i tym razem osłaniamy naszego ADC. Gdy wróg zbliży sie do naszego ADC stunujemy go z Q i E mając cały czas włączone W. No i ponownie po obronieniu naszego ADC łapiemy uciekających wrogów z E + Q.

Mocne i slabe strony Leony



Mocne Strony

- duża wytrzymałość

- ogromne CC

- można inicjować team fight

- świetna pasywka wprost stworzona dla supp

- mocna ochrona naszego ADC



Słabe strony

- w celu jak najlepszego wykorzystania naszego combo potrzebna komunukacja ze sojusznikami

- brać skillów odleczających

- postać walcząca wręcz

- 1 błąd i giniemy



Ciekawoski na temat Leony



- została zaprojektowana przez Volty

- była odpowiedzia na prośby fanów o kobiecego tanka

- głos podłożyła jej Wendee Lee

- nazwa Leona w łacinie oznacza Lwica.Leon oznacza lew w jezyku francuskim, greckim, hiszpańskim oraz w łacinie

- wygląd Leony i jej osobowość były bardzo mocno wzorowane na żonie IronStylusa. Jej twarz była rysowana w odniesieniu do Natalie Portman

- ostateczny splash art Leony różni się od art spotlight. Główna różnicą są włosy

- jej taniec jest podobny do umiejętności „Shield Break” klasy Force-Shield z gry Cabal Online

- Leony pasyw jest bardzo podobny do pasywu Lux. Różnią się jedynie tym, że Lux gdy nałoży znak na kogoś sama go msui wysadzić auto atackiem, a jak Leona nałoży znak to ktoś inny musi go wysadzić.

- Leona ma ukryty pasyw, który zadaje 1 punkt obrażeń mniej postacią, które noszą okulary

- koncept Valkyrie Leona bazuje na Valkiriach z mitologii nordyckiej. Poprzez bug graficzny po wejściu do krzaków widać bieliznę Leony w tej skórce

- Iron Solari Leona jest oparta na przedmiocie w grze Locket of the Iron Solari. Zenith Blade [E] rozwija skrzydła feniksa podczas trajektorii. Solar Flare [R] wypala w ziemi znak Iron Solari przy uderzeniu. Eclipse [W] powoduje, ze feniks na jej tarczy otwiera skrzydła by zasłonić głowę Leony. Jej splash art ma pewne powiązania do IronStylus , zachłannego fana Leony

- Leona w dzieciństwie przyjaźniła się z Pantheonem

- Leona z Dianą są przeciwniczkami, Leona wybranka słońca a Diana wybranka księżyca

Kontry

Leona jest słaba przeciwko:

- alistar

- janna

- morgana

- lulu

- zyra

- tresh

Leona jest dobra przeciwko:

- blitz

- sona

- nami

- taric

Leona dobrze współpracuje z:

- ezreal

- corki

- graves

- varus



Komu polecam Leone?

Leoną powinni grać gracze którzy:

- grają supportami

- lubią agresywną grę w early, mid i late game

- potrafią wyczuć moment kiedy rzucić się na wroga z E

- umieją trafić jak najwięcej wrogów swoim R

- wykorzystują odpowiednio reliktową tarczę w early game

- lubią postacie o dużej wytrzymałości

- umieją rzucić E przez ścianę aby przyciągnąć się do wroga