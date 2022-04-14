Что лучше юсп или п250

Hallan Mero
Hallan Mero
Gem12
bogdanevsukov2
bogdanevsukov2
Gem12
lyz3r1234
lyz3r1234
Gem7
dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
Gem8
Atia
Atia
Gem50
Lukas Angel
Lukas Angel
Gem24
Atia
Atia
Gem840
Tecna23
Tecna23
Gem8
ArthursTwin
ArthursTwin
Gem46
gecemustafa80
gecemustafa80
Gem17
lyz3r1234
lyz3r1234
Gem7
Depstory
Depstory
Gem175
fnogaj
fnogaj
Gem10
dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
Gem323
Ява Моки
Ява Моки
Gem8
starstablemagyarul
starstablemagyarul
Gem20
Leszek9028
Leszek9028
Gem137
Fiona Maymie
Fiona Maymie
Gem2,128
مصري فلسطيني
مصري فلسطيني
Gem10
Bel Santos
Bel Santos
Gem36
Rain

Gem299

novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: heard you
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
Sign in to start chatting

42

0/160

Back to Counter-Strike: Global Offensive forum

Что лучше юсп или п250

nomerenisej avatar

nomerenisej

April 14, 2022 at 12:00 PM

Что лучше юсп или п250
h8st3x avatar

h8st3x

April 14, 2022 at 01:15 PM

USP точнее и с глушаком, но мне п250 больше нравится, хз почему) Возможно просто звук выстрела
_vasili4_ avatar

_vasili4_

April 14, 2022 at 06:41 PM

USP-S Лучше намного

NobleFoxx avatar

NobleFoxx

April 15, 2022 at 11:22 AM

USP лучше

14karat1 avatar

14karat1

April 25, 2022 at 12:06 PM

юсп лучше по урону и отдаче поэтому не бери п250 но если тебе с ним удобнее то бери то что тебе надо но я советую юсп
stoler_ion avatar

stoler_ion

April 29, 2022 at 12:15 AM

USP лучше
detleve_satanic avatar

detleve_satanic

April 29, 2022 at 04:47 AM

юсп поточнее, а еще как-то более приятный
mixa007 avatar

mixa007

April 29, 2022 at 03:42 PM

странно что сравнение не юспа и глока
tim2222222222222222 avatar

tim2222222222222222

May 7, 2022 at 08:31 PM

p250, он недорогой и урон большой. Я обычно беру молик и п250
unn_adv avatar

unn_adv

May 7, 2022 at 10:52 PM

usp-s лучше 2 выстрела в голову и капец врагу, а если у врага не будет шлема тогда с 1
zei_g avatar

zei_g

May 8, 2022 at 01:25 PM

Мне больше нравится UPS не знаю почему
0rypec avatar

0rypec

May 13, 2022 at 05:08 PM

я гей и пишу сюда, только что бы получить камни, но не понимаю как
kravchenkoby avatar

kravchenkoby

May 14, 2022 at 05:29 PM

usp лучше т.к с глушаком и точнее, однако играю с Р250 т.к больше дамаг

soliwier avatar

soliwier

May 15, 2022 at 12:26 AM

usp топ
yarik_vodila3 avatar

yarik_vodila3

May 16, 2022 at 03:14 PM

usp получше!
lubivadim avatar

lubivadim

May 16, 2022 at 04:05 PM

Лично я предпочитаю p250:upside_down:
lega7 avatar

lega7

May 16, 2022 at 05:03 PM

лучше юсп у него разброс меньше

DenZ2My avatar

DenZ2My

May 16, 2022 at 07:12 PM

Тут уж что больше тебе нравиться - купить броник и иметь защиту, но играть с юсп`ом
Либо же купить п250, у которого больше урона, и , например, дефуза.
Отдача у них одинаковая, но бронепробиваемость лучше у п250, но ты, опять же, жертвуешь броником. Я все же предпочитаю п250 и дефуза
aua_ avatar

aua_

May 18, 2022 at 11:51 AM

Usp, више точность по падания, p250 больше пробываемость, но я бы вибрал p250
montgomerry avatar

montgomerry

May 20, 2022 at 12:32 PM

Я бы выбрал USP-S X COMPLETATION A999 PRO MAX
Anon1648145206 avatar

Anon1648145206

May 20, 2022 at 02:41 PM

Мне Юсп удобнее потомучно встрел в голову точнее
danyil_semenchuk avatar

danyil_semenchuk

May 20, 2022 at 05:14 PM

Пистолетка -- юсп (п2000)
Эко -- п250
husband129 avatar

husband129

May 20, 2022 at 09:33 PM

тек 9 )
xenuxno1 avatar

xenuxno1

May 21, 2022 at 12:21 AM

Р250 удобнее в исполнении как по мне ибо занимает меньше места в экране
fastikgocspro avatar

fastikgocspro

May 23, 2022 at 11:30 PM

Юсп Лучше он норм играю кадждый день

fastikgocspro avatar

fastikgocspro

May 23, 2022 at 11:30 PM

мчмсчс мссссссссссс
husband129 avatar

husband129

May 24, 2022 at 12:18 AM

дигл
venti2 avatar

venti2

May 24, 2022 at 11:45 PM

Юсп с ним тише на пистолетке пойдет
Holadik228 avatar

Holadik228

May 25, 2022 at 08:04 PM

Юсп конечно
Anon1653508812 avatar

Anon1653508812

May 26, 2022 at 01:46 AM

я думаю юсп потомучто он мне больше нравится

danilakuk360 avatar

danilakuk360

May 26, 2022 at 12:14 PM

юсп и п250 хороши за определенную сторону за кт юсп за т п250
masei avatar

masei

February 10, 2023 at 05:24 PM

Юсп лучше с него попадать лучше
alina_mig avatar

alina_mig

February 11, 2023 at 03:45 PM

юсп конечна
skywhy_3 avatar

skywhy_3

February 11, 2023 at 09:38 PM

USP-S будет лучше, так как он точнее стреляет и с глушаком
DanChiller avatar

DanChiller

February 12, 2023 at 01:17 AM

usp лучше
Ender3am avatar

Ender3am

February 12, 2023 at 01:37 AM

usp good

Join the conversion by creating an account on Gamehag

enEN
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Platform

EarnGamesCashoutGame Information

Rewards

AffiliateLeaderboardRobuxGoogle PlaySteam

Articles

Forums

Stay Connected

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.

Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.

Terms of ServicePrivacy Policy

Что лучше юсп или п250 on Counter-Strike: Global Offensive Forum on Gamehag