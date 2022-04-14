Что лучше юсп или п250

nomerenisej Что лучше юсп или п250

h8st3x USP точнее и с глушаком, но мне п250 больше нравится, хз почему) Возможно просто звук выстрела

_vasili4_ USP-S Лучше намного





NobleFoxx USP лучше





14karat1 юсп лучше по урону и отдаче поэтому не бери п250 но если тебе с ним удобнее то бери то что тебе надо но я советую юсп

stoler_ion USP лучше

detleve_satanic юсп поточнее, а еще как-то более приятный

mixa007 странно что сравнение не юспа и глока

tim2222222222222222 p250, он недорогой и урон большой. Я обычно беру молик и п250

unn_adv usp-s лучше 2 выстрела в голову и капец врагу, а если у врага не будет шлема тогда с 1

zei_g Мне больше нравится UPS не знаю почему

0rypec я гей и пишу сюда, только что бы получить камни, но не понимаю как

kravchenkoby usp лучше т.к с глушаком и точнее, однако играю с Р250 т.к больше дамаг





soliwier usp топ

yarik_vodila3 usp получше!



lubivadim Лично я предпочитаю p250:upside_down:

lega7 лучше юсп у него разброс меньше





DenZ2My Тут уж что больше тебе нравиться - купить броник и иметь защиту, но играть с юсп`ом

Либо же купить п250, у которого больше урона, и , например, дефуза.

Отдача у них одинаковая, но бронепробиваемость лучше у п250, но ты, опять же, жертвуешь броником. Я все же предпочитаю п250 и дефуза

aua_ Usp, више точность по падания, p250 больше пробываемость, но я бы вибрал p250

montgomerry Я бы выбрал USP-S X COMPLETATION A999 PRO MAX

Anon1648145206 Мне Юсп удобнее потомучно встрел в голову точнее

danyil_semenchuk Пистолетка -- юсп (п2000)

Эко -- п250

husband129 тек 9 )

xenuxno1 Р250 удобнее в исполнении как по мне ибо занимает меньше места в экране



fastikgocspro Юсп Лучше он норм играю кадждый день





fastikgocspro мчмсчс мссссссссссс

husband129 дигл

venti2 Юсп с ним тише на пистолетке пойдет

Holadik228 Юсп конечно

Anon1653508812 я думаю юсп потомучто он мне больше нравится





danilakuk360 юсп и п250 хороши за определенную сторону за кт юсп за т п250

masei Юсп лучше с него попадать лучше

alina_mig юсп конечна

skywhy_3 USP-S будет лучше, так как он точнее стреляет и с глушаком

DanChiller usp лучше