Что лучше юсп или п250

USP точнее и с глушаком, но мне п250 больше нравится, хз почему) Возможно просто звук выстрела
юсп лучше по урону и отдаче поэтому не бери п250 но если тебе с ним удобнее то бери то что тебе надо но я советую юсп
юсп поточнее, а еще как-то более приятный
странно что сравнение не юспа и глока
p250, он недорогой и урон большой. Я обычно беру молик и п250
usp-s лучше 2 выстрела в голову и капец врагу, а если у врага не будет шлема тогда с 1
Мне больше нравится UPS не знаю почему
я гей и пишу сюда, только что бы получить камни, но не понимаю как
usp лучше т.к с глушаком и точнее, однако играю с Р250 т.к больше дамаг
Лично я предпочитаю p250:upside_down:
лучше юсп у него разброс меньше
Тут уж что больше тебе нравиться - купить броник и иметь защиту, но играть с юсп`ом
Либо же купить п250, у которого больше урона, и , например, дефуза.
Отдача у них одинаковая, но бронепробиваемость лучше у п250, но ты, опять же, жертвуешь броником. Я все же предпочитаю п250 и дефуза
Usp, више точность по падания, p250 больше пробываемость, но я бы вибрал p250
Я бы выбрал USP-S X COMPLETATION A999 PRO MAX
Мне Юсп удобнее потомучно встрел в голову точнее
Пистолетка -- юсп (п2000)
Эко -- п250
Р250 удобнее в исполнении как по мне ибо занимает меньше места в экране
Юсп Лучше он норм играю кадждый день
Юсп с ним тише на пистолетке пойдет
я думаю юсп потомучто он мне больше нравится
юсп и п250 хороши за определенную сторону за кт юсп за т п250
Юсп лучше с него попадать лучше
USP-S будет лучше, так как он точнее стреляет и с глушаком