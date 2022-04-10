Хочу выполнить задание, нажимаю "Играть бесплатно", "Go to game", идет перенаправление. Дальше просто пишет "Не удается получить доступ к сайту". Пишу в поддержку, через секунду уже пишет "Проблема решена". Проблема не решена и по-моему они даже не читали. Что делать? (Если что я из Украины и возможно в этом проблема, так как сайт ".ru", но вот ВПН использовать у тут нельзя...)
Так с Украины ты не запустишь ее даже пишет что то типа: "не найдено сервера"
из России тоже не всегда получается запустить, но дело тут даже не в этом, не стоит вообще брать это задание из-за КД, всё равно не дадут, если только чисто для себя поиграть, но это уже сугубо по желанию каждого