Роблокс Режим Cs Go

MrHorses Многие знают что в роблоксе много режимов,один из таких Counter Strike:Global Offensive.Эдакий кс го для бедных.Кстати разрабы подняли куш на данном режиме,как и гейб они вкрутили систему кейсов и скинов,и люди их покупают

DuckSiava Сейчас игра называется "Counter Blox" , и доната стало только больше. На счет скинов полностью согласен. Хоть я и игрок Cs:go со стажем, но иногда люблю позалипать на казуале.

Danikla2006 what roblox kids game

HelloChelovec Ето норм. Если чесно апаю лвл

cyhedcake__ супер.

это песочница. да играют много детей, а ты не ребёнок?

nikita_dmitriev Донат





truewidow2 Втф. Нет, спасибо

arkadiy_jusevv Бред таким заниматься. Нормальные люди уже на роботе зарабатывают, а не на пикселях для оружие, хотя Гейб тогда работает и зарабатывает этим...но не важно

zombade прив





zombade кто в кс роблокс





zombade нету некого штоли



