Почему игра не вычисляет кд

kanda2 Как правельно выполнить задание ? Зделал скриншот уровня экрана полной игры та уровень который указав на выполнение заданая ! Мне отколняють та пишут - Задание в игре вар тандер было отклонено. Кажется, ты не зарегистрировал новый аккаунт в игре. Если я в тот-же день зарегестрировался та в тот-же день зделал скриншот та отправил у Проверку !

Prissdoggi2021 1]Нужно регестрировать новый аккаунт через ссылку которую дают gamehag 2]Нужно регестрировать с точно такимже ником как и в gamehag

aleel 1] А толку, у них опять что то заглючило. Скрин 3-го задания 3 раза отправлял - "выполни условия правильно и пришли новый скрин" Бред

2]"с точно такимже" в онлайн-игре, очень смешно. С похожим если удастся, уже хорошо.



kanda2 а смысл если есть акк в стим





kirigiri_csgohouse Скорее всего не перешёл по ссылке при регистрации. К слову, на это ещё может повлиять наличие или отсуствие блокировкиков рекламы и VPN.

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