Почему игра не вычисляет кд

Rain

Gem299

novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
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novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
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Почему игра не вычисляет кд

kanda2 avatar

kanda2

November 11, 2021 at 03:40 PM

Как правельно выполнить задание ? Зделал скриншот уровня экрана полной игры та уровень который указав на выполнение заданая ! Мне отколняють та пишут - Задание в игре вар тандер было отклонено. Кажется, ты не зарегистрировал новый аккаунт в игре. Если я в тот-же день зарегестрировался та в тот-же день зделал скриншот та отправил у Проверку !
Prissdoggi2021 avatar

Prissdoggi2021

November 11, 2021 at 04:15 PM

1]Нужно регестрировать новый аккаунт через ссылку которую дают gamehag 2]Нужно регестрировать с точно такимже ником как и в gamehag
aleel avatar

aleel

November 11, 2021 at 07:14 PM

1] А толку, у них опять что то заглючило. Скрин 3-го задания 3 раза отправлял - "выполни условия правильно и пришли новый скрин" Бред
2]"с точно такимже" в онлайн-игре, очень смешно. С похожим если удастся, уже хорошо.
kanda2 avatar

kanda2

November 11, 2021 at 09:00 PM

а смысл если есть акк в стим

kirigiri_csgohouse avatar

kirigiri_csgohouse

November 12, 2021 at 12:50 PM

Скорее всего не перешёл по ссылке при регистрации. К слову, на это ещё может повлиять наличие или отсуствие блокировкиков рекламы и VPN.
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Clicker_SS avatar

Clicker_SS

November 12, 2021 at 02:33 PM

подождать
Hasbor avatar

Hasbor

November 12, 2021 at 03:39 PM

clicker ты плохой
idk31 avatar

idk31

November 13, 2021 at 03:01 PM

значит баги в системе

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Почему игра не вычисляет кд on War Thunder Forum on Gamehag