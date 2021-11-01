часто ли попадаются читеры и часто ли получается побеждать против них?

pussy_killer1337 на высоких рангах часто стали попадаться больше странные игроки нежели сильные.

falcon39 хз я не знаю

falcon39 хз я не знаю

Durian86 Смотря какие читеры. Некоторые не палятся и играбт аккуратно. С ними непросто. Шансов мало.

Cerchensk сколько на гейм хабе дают за коменты

Cerchensk когда я играл в перелетные снайпера я уже давно читаков не видел никто не играет лучше меня потому что читеров нет

Sappi + эти читеры уже не много бесят

trescs1 без прайма в каждой катке

Exsample_1 Некоторые читеры могут хоть всегда играть с читами потому что античит плохой в кс

p1r без прайма попадаются)

viktorhee Ну сам хз но попадаются редко я без прайма

kayzzz_kayzzz хз я не знаю





_falym06_ кому-то больше везет , кому-то меньше, мне часто попадаются и из-за этого я ушел на фейсит