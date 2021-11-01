часто ли попадаются читеры и часто ли получается побеждать против них?

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Bel Santos
Bel Santos
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Vizcarra Nalah
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Rain

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novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
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SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
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novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
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novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
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novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
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часто ли попадаются читеры и часто ли получается побеждать против них?

pussy_killer1337 avatar

pussy_killer1337

November 1, 2021 at 01:07 PM

на высоких рангах часто стали попадаться больше странные игроки нежели сильные.
falcon39 avatar

falcon39

November 1, 2021 at 08:04 PM

хз я не знаю
falcon39 avatar

falcon39

November 1, 2021 at 08:04 PM

хз я не знаю
Durian86 avatar

Durian86

November 2, 2021 at 08:03 PM

Смотря какие читеры. Некоторые не палятся и играбт аккуратно. С ними непросто. Шансов мало.
Cerchensk avatar

Cerchensk

November 3, 2021 at 11:23 PM

сколько на гейм хабе дают за коменты
Cerchensk avatar

Cerchensk

November 3, 2021 at 11:24 PM

когда я играл в перелетные снайпера я уже давно читаков не видел никто не играет лучше меня потому что читеров нет
Sappi avatar

Sappi

November 3, 2021 at 11:36 PM

+ эти читеры уже не много бесят
trescs1 avatar

trescs1

November 4, 2021 at 01:22 AM

без прайма в каждой катке
Exsample_1 avatar

Exsample_1

November 5, 2021 at 07:49 PM

Некоторые читеры могут хоть всегда играть с читами потому что античит плохой в кс
p1r avatar

p1r

November 6, 2021 at 04:24 AM

без прайма попадаются)
viktorhee avatar

viktorhee

November 6, 2021 at 11:09 PM

Ну сам хз но попадаются редко я без прайма
kayzzz_kayzzz avatar

kayzzz_kayzzz

November 7, 2021 at 09:14 AM

хз я не знаю

_falym06_ avatar

_falym06_

November 7, 2021 at 09:11 PM

кому-то больше везет , кому-то меньше, мне часто попадаются и из-за этого я ушел на фейсит
Durian86 avatar

Durian86

November 7, 2021 at 10:12 PM

Читеры на Прайме? Кому охота терять аккаунт и деньги? И главное, ради чего?

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часто ли попадаются читеры и часто ли получается побеждать против них? on Counter-Strike: Global Offensive Forum on Gamehag