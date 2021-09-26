Что думаете о сильверах?

Выскажи свое мнение об известных сильверах в игре CS:GO
Что сказать?Они новички,в этом нет ничего плохого
Сильверы это не новички! Те кто на калибровке это они новички т.к. после него могут выдать любое звание на твою игру, не только сильвера!
Сильверы - те, кто знают как играть и не умеют играть
Ну типо сильверы , и что , это значит новечки , не стоит их чмырить что они не умеют играть , ибо они также начинали как и вы , зачем быть токсичным , эта игра должна доставлять удовольствие а не гнев , ненависть и злость
Я сразу откалибровался на вторую голд нову, потому что до этого играл в варфейс. А так сильверы это обычные новички, либо игроки, которые играют по фану в выходные
По фану на выходных это как раз я
согласен с челом сверху меня
Я сам сильвер, а играю как звёзды давно не играл вот и 1 сильвер
у меня бла стрнная ситуация что я просто калибровку играл лижбы откалибровалось меня много кикали делал 1-6 килов за катку много поражений а дали зачем то мне великого магистра
Я вообще когда небыло прайма не мог повысить звание выше калаша одни крутилки против меня
Я сам сильвер, а играю как звёзды давно не играл вот и 1 сильвер