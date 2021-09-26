Что думаете о сильверах?

dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
Gem8
Atia
Atia
Gem50
Lukas Angel
Lukas Angel
Gem24
Atia
Atia
Gem840
Tecna23
Tecna23
Gem8
ArthursTwin
ArthursTwin
Gem46
gecemustafa80
gecemustafa80
Gem17
lyz3r1234
lyz3r1234
Gem7
Depstory
Depstory
Gem175
fnogaj
fnogaj
Gem10
dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
Gem323
Ява Моки
Ява Моки
Gem8
starstablemagyarul
starstablemagyarul
Gem20
Leszek9028
Leszek9028
Gem137
Fiona Maymie
Fiona Maymie
Gem2,128
مصري فلسطيني
مصري فلسطيني
Gem10
Bel Santos
Bel Santos
Gem36
Vizcarra Nalah
Vizcarra Nalah
Gem8
Ibrahim Boutaleb
Ibrahim Boutaleb
Gem16
Ява Моки
Ява Моки
Gem8
Rain

Gem299

novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
Sign in to start chatting

41

0/160

Back to Counter-Strike: Global Offensive forum

Что думаете о сильверах?

xrild avatar

xrild

September 26, 2021 at 10:53 PM

Выскажи свое мнение об известных сильверах в игре CS:GO
Foxyliatit52 avatar

Foxyliatit52

September 27, 2021 at 01:34 AM

Что сказать?Они новички,в этом нет ничего плохого

xrild avatar

xrild

September 27, 2021 at 03:53 PM

Сильверы это не новички! Те кто на калибровке это они новички т.к. после него могут выдать любое звание на твою игру, не только сильвера!
mahyji avatar

mahyji

October 23, 2021 at 01:11 AM

Сильверы - те, кто знают как играть и не умеют играть
alex_saladze avatar

alex_saladze

October 23, 2021 at 10:57 AM

мне все ровно кто они
Just_Fim avatar

Just_Fim

October 23, 2021 at 12:20 PM

Ну типо сильверы , и что , это значит новечки , не стоит их чмырить что они не умеют играть , ибо они также начинали как и вы , зачем быть токсичным , эта игра должна доставлять удовольствие а не гнев , ненависть и злость
_falym06_ avatar

_falym06_

October 23, 2021 at 01:53 PM

Я сразу откалибровался на вторую голд нову, потому что до этого играл в варфейс. А так сильверы это обычные новички, либо игроки, которые играют по фану в выходные
kolenkodiana641 avatar

kolenkodiana641

October 23, 2021 at 06:00 PM

По фану на выходных это как раз я
_imm0rtall_1 avatar

_imm0rtall_1

October 23, 2021 at 06:31 PM

согласен с челом сверху меня

ForTheFor avatar

ForTheFor

October 30, 2021 at 04:48 PM

СТОИТ ИГРАТЬ
Pozitiv4ik_pro_ avatar

Pozitiv4ik_pro_

October 30, 2021 at 07:09 PM

норм парни
HALUMULU21 avatar

HALUMULU21

November 1, 2021 at 12:03 AM

Когда норм когда нет
Foksik288 avatar

Foksik288

November 20, 2021 at 01:51 PM

Я сам сильвер, а играю как звёзды давно не играл вот и 1 сильвер
Sardor987654 avatar

Sardor987654

November 20, 2021 at 05:57 PM

у меня нету прайма :(
Gopni4ek2213 avatar

Gopni4ek2213

November 21, 2021 at 04:04 PM

у меня бла стрнная ситуация что я просто калибровку играл лижбы откалибровалось меня много кикали делал 1-6 килов за катку много поражений а дали зачем то мне великого магистра
Anon1637498784 avatar

Anon1637498784

November 21, 2021 at 07:17 PM

норм, веселые реюята

ItzHellCod3r avatar

ItzHellCod3r

November 22, 2021 at 11:32 AM

крутые челики
1max avatar

1max

November 22, 2021 at 02:07 PM

Я вообще когда небыло прайма не мог повысить звание выше калаша одни крутилки против меня
sedoe avatar

sedoe

November 27, 2021 at 12:31 AM

Я сам сильвер, а играю как звёзды давно не играл вот и 1 сильвер

Join the conversion by creating an account on Gamehag

enEN
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Platform

EarnGamesCashoutGame Information

Rewards

AffiliateLeaderboardRobuxGoogle PlaySteam

Articles

Forums

Stay Connected

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.

Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.

Terms of ServicePrivacy Policy

Что думаете о сильверах? on Counter-Strike: Global Offensive Forum on Gamehag