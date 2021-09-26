Что думаете о сильверах?

xrild Выскажи свое мнение об известных сильверах в игре CS:GO

Foxyliatit52 Что сказать?Они новички,в этом нет ничего плохого





xrild Сильверы это не новички! Те кто на калибровке это они новички т.к. после него могут выдать любое звание на твою игру, не только сильвера!

mahyji Сильверы - те, кто знают как играть и не умеют играть

alex_saladze мне все ровно кто они

Just_Fim Ну типо сильверы , и что , это значит новечки , не стоит их чмырить что они не умеют играть , ибо они также начинали как и вы , зачем быть токсичным , эта игра должна доставлять удовольствие а не гнев , ненависть и злость

_falym06_ Я сразу откалибровался на вторую голд нову, потому что до этого играл в варфейс. А так сильверы это обычные новички, либо игроки, которые играют по фану в выходные

kolenkodiana641 По фану на выходных это как раз я



_imm0rtall_1 согласен с челом сверху меня





ForTheFor СТОИТ ИГРАТЬ

Pozitiv4ik_pro_ норм парни

HALUMULU21 Когда норм когда нет

Foksik288 Я сам сильвер, а играю как звёзды давно не играл вот и 1 сильвер

Sardor987654 у меня нету прайма :(

Gopni4ek2213 у меня бла стрнная ситуация что я просто калибровку играл лижбы откалибровалось меня много кикали делал 1-6 килов за катку много поражений а дали зачем то мне великого магистра

Anon1637498784 норм, веселые реюята





ItzHellCod3r крутые челики

1max Я вообще когда небыло прайма не мог повысить звание выше калаша одни крутилки против меня