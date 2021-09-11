Как относитесь к тем кто ускоряет в тавере ? отрицательно

hayu_hay какие идеи есть по решению проблемы ?

Zarzak777 мне без разницы так даже сложнее прохоить и веселее

Vaniapoliki я негар

vladiklysYT нормально,это их выбор

kirill121334456 не особо нравится

ematuk12 нормально

itachi_uchiha45 отстой

REalPRO222 бравл старс играю и мечтаю





Milkanekooo лично меня это бесит...

kotenka324 одно слово: бесит

bearYT_ Ну это же игра

maria342450 нейтрально

Zheka407 Хоть это и игра , но меня это бесит





cukarik не играю в ваши таверы и роблоксы так что фиалетово

babalter не играю в ваши таверы и роблоксы так что фиалетово

Danilabramov Я отношусь этим с уважением потому-что они заслужили победу и игру Надо быстрее закончить.

Maxrul Нейтрально.

mikka_lov лично я ненавижу это

я понимаю что им не хочется ждать

но

зачем мешать людям проходить?

если кто то купил щит

обязательно все ускорят и даже не дождуться того кто покупал улучшение

я думаю что это не справедливо

автор даже сам сделал такую возможность что если не ускоришь все равно получишь деньги как минимум 2 монеты





vovanumbone знаете, я в такие режимы редко играю, так что отношусь к этому нейтрально

aLisA3352 более нейтрально,но может подбешивать