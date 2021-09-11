Как относитесь к тем кто ускоряет в тавере ? отрицательно

dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
Gem8
Atia
Atia
Gem50
Lukas Angel
Lukas Angel
Gem24
Atia
Atia
Gem840
Tecna23
Tecna23
Gem8
ArthursTwin
ArthursTwin
Gem46
gecemustafa80
gecemustafa80
Gem17
lyz3r1234
lyz3r1234
Gem7
Depstory
Depstory
Gem175
fnogaj
fnogaj
Gem10
dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
Gem323
Ява Моки
Ява Моки
Gem8
starstablemagyarul
starstablemagyarul
Gem20
Leszek9028
Leszek9028
Gem137
Fiona Maymie
Fiona Maymie
Gem2,128
مصري فلسطيني
مصري فلسطيني
Gem10
Bel Santos
Bel Santos
Gem36
Vizcarra Nalah
Vizcarra Nalah
Gem8
Ibrahim Boutaleb
Ibrahim Boutaleb
Gem16
Ява Моки
Ява Моки
Gem8
Rain

Gem299

novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
Sign in to start chatting

36

0/160

Back to Roblox forum

Как относитесь к тем кто ускоряет в тавере ? отрицательно

hayu_hay avatar

hayu_hay

September 11, 2021 at 11:47 PM

какие идеи есть по решению проблемы ?
Zarzak777 avatar

Zarzak777

September 12, 2021 at 10:05 AM

мне без разницы так даже сложнее прохоить и веселее
Vaniapoliki avatar

Vaniapoliki

September 12, 2021 at 10:27 AM

я негар
vladiklysYT avatar

vladiklysYT

September 12, 2021 at 10:32 AM

нормально,это их выбор
kirill121334456 avatar

kirill121334456

September 12, 2021 at 04:33 PM

не особо нравится
ematuk12 avatar

ematuk12

September 12, 2021 at 04:43 PM

нормально
itachi_uchiha45 avatar

itachi_uchiha45

September 12, 2021 at 05:14 PM

отстой
REalPRO222 avatar

REalPRO222

September 12, 2021 at 05:18 PM

бравл старс играю и мечтаю

Milkanekooo avatar

Milkanekooo

September 13, 2021 at 09:43 AM

лично меня это бесит...
kotenka324 avatar

kotenka324

September 13, 2021 at 10:12 AM

одно слово: бесит
bearYT_ avatar

bearYT_

September 13, 2021 at 07:33 PM

Ну это же игра
maria342450 avatar

maria342450

September 13, 2021 at 08:17 PM

нейтрально
Zheka407 avatar

Zheka407

September 14, 2021 at 12:27 AM

Хоть это и игра , но меня это бесит

cukarik avatar

cukarik

September 14, 2021 at 12:31 AM

не играю в ваши таверы и роблоксы так что фиалетово
babalter avatar

babalter

September 14, 2021 at 12:41 AM

не играю в ваши таверы и роблоксы так что фиалетово
Danilabramov avatar

Danilabramov

September 14, 2021 at 08:43 AM

Я отношусь этим с уважением потому-что они заслужили победу и игру Надо быстрее закончить.
Maxrul avatar

Maxrul

September 27, 2021 at 09:46 PM

Нейтрально.
mikka_lov avatar

mikka_lov

September 27, 2021 at 10:17 PM

лично я ненавижу это
я понимаю что им не хочется ждать
но
зачем мешать людям проходить?
если кто то купил щит
обязательно все ускорят и даже не дождуться того кто покупал улучшение
я думаю что это не справедливо
автор даже сам сделал такую возможность что если не ускоришь все равно получишь деньги как минимум 2 монеты

vovanumbone avatar

vovanumbone

September 28, 2021 at 01:42 AM

знаете, я в такие режимы редко играю, так что отношусь к этому нейтрально
aLisA3352 avatar

aLisA3352

September 28, 2021 at 05:12 AM

более нейтрально,но может подбешивать
mashamilkaaaa avatar

mashamilkaaaa

September 28, 2021 at 04:46 PM

вввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввв

Join the conversion by creating an account on Gamehag

enEN
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Platform

EarnGamesCashoutGame Information

Rewards

AffiliateLeaderboardRobuxGoogle PlaySteam

Articles

Forums

Stay Connected

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.

Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.

Terms of ServicePrivacy Policy

Как относитесь к тем кто ускоряет в тавере ? отрицательно on Roblox Forum on Gamehag