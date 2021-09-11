Как относитесь к тем кто ускоряет в тавере ? отрицательно

какие идеи есть по решению проблемы ?
мне без разницы так даже сложнее прохоить и веселее
бравл старс играю и мечтаю
Хоть это и игра , но меня это бесит
не играю в ваши таверы и роблоксы так что фиалетово
не играю в ваши таверы и роблоксы так что фиалетово
Я отношусь этим с уважением потому-что они заслужили победу и игру Надо быстрее закончить.
лично я ненавижу это
я понимаю что им не хочется ждать
но
зачем мешать людям проходить?
если кто то купил щит
обязательно все ускорят и даже не дождуться того кто покупал улучшение
я думаю что это не справедливо
автор даже сам сделал такую возможность что если не ускоришь все равно получишь деньги как минимум 2 монеты
знаете, я в такие режимы редко играю, так что отношусь к этому нейтрально
более нейтрально,но может подбешивать
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