Rain

Gem167

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Pubg или free fire?

terrmy21 avatar

terrmy21

April 26, 2021 at 04:23 PM

думаю какая игра лучше.
morozovsobolenko avatar

morozovsobolenko

April 26, 2021 at 06:52 PM

Конечно же PUBG
boss76 avatar

boss76

April 26, 2021 at 11:42 PM

пабг крут
vvv983032 avatar

vvv983032

May 5, 2021 at 02:32 PM

пабг легенда хоть и фри фаер вышел раньше но он давно уже не обновлялся даже графику нормальную сделать не могут
bonabonanun1 avatar

bonabonanun1

May 5, 2021 at 03:39 PM

пабг лучше
samrajekari avatar

samrajekari

May 7, 2021 at 10:35 AM

Пабг получше фри фаера
Romanio6556 avatar

Romanio6556

May 7, 2021 at 10:35 AM

пабг лучше сри сраера
Salamon792Gamesa avatar

Salamon792Gamesa

May 7, 2021 at 12:07 PM

Мне форточка топ

V_VCAWE avatar

V_VCAWE

May 7, 2021 at 12:21 PM

даже не знаю

Zetsu2098 avatar

Zetsu2098

May 12, 2021 at 02:05 PM

Free Fire лучше она проще и понятней
KlKoiK avatar

KlKoiK

May 12, 2021 at 09:34 PM

пабг здесь будет лучше
Dima1001 avatar

Dima1001

May 15, 2021 at 03:55 PM

Free Fire лучше она проще и понятней...
DALBAEB22858 avatar

DALBAEB22858

May 15, 2021 at 07:50 PM

ну тут выбирать даже не надо конечно же PUBG
rasp1zd22 avatar

rasp1zd22

May 15, 2021 at 07:54 PM

пабг легенда хоть и фри фаер вышел раньше но он давно уже не обновлялся даже графику нормальную сделать не могу
Bonoqub avatar

Bonoqub

May 18, 2021 at 01:49 AM

пабг
Ogurchick_2020 avatar

Ogurchick_2020

May 18, 2021 at 12:18 PM

Лучше пабг!
dest4 avatar

dest4

May 18, 2021 at 01:47 PM

ну тут зависит от человека окму то нравится фри фаер кому то пабг вот мне нравятсяобе игры
gogashog4780 avatar

gogashog4780

May 18, 2021 at 07:12 PM

я за пабг!
Andyvollmart avatar

Andyvollmart

May 18, 2021 at 07:15 PM

фри фаер
vladolina avatar

vladolina

May 18, 2021 at 08:45 PM

Пабг

Mashka_797 avatar

Mashka_797

May 18, 2021 at 09:19 PM

норм
POMA275 avatar

POMA275

May 18, 2021 at 10:27 PM

Фри Фаер лучше так как меньше весит, но а так конечно же пабг лучше!!


TheCookiss avatar

TheCookiss

May 19, 2021 at 12:36 AM

Пагб лучше
Daniltsoy avatar

Daniltsoy

June 24, 2021 at 02:20 PM

паааааабг топ
NewoArki avatar

NewoArki

June 24, 2021 at 06:19 PM

пабг однозначно
mavil2 avatar

mavil2

June 24, 2021 at 06:39 PM

Пабг лучший батл ройаль
AccForGames avatar

AccForGames

June 24, 2021 at 06:46 PM

brawl stars
FlizZ avatar

FlizZ

June 25, 2021 at 01:21 PM

пaбг

luriianonimus228 avatar

luriianonimus228

June 27, 2021 at 01:29 PM

канава лучше
ERRIDY avatar

ERRIDY

June 27, 2021 at 02:12 PM

пабг лучше потому что фрифаер это копия
Ketchup_GG avatar

Ketchup_GG

June 27, 2021 at 04:59 PM

фортнайт не играл, а пабг норм игруха
OpaOpana avatar

OpaOpana

June 27, 2021 at 07:49 PM

пубг

NevskiyProd avatar

NevskiyProd

June 27, 2021 at 08:46 PM

PUBG MOBILE AND PUBG ON PC

Anonymous1624903251 avatar

Anonymous1624903251

June 28, 2021 at 11:37 PM

фри фаер параша

blatik_floppa_2 avatar

blatik_floppa_2

June 28, 2021 at 11:43 PM

Pubg круто
b1b3r avatar

b1b3r

July 1, 2021 at 03:32 PM

пабг лучше
OpaOpana avatar

OpaOpana

July 1, 2021 at 06:23 PM

пубг

davidstalker666 avatar

davidstalker666

July 1, 2021 at 09:13 PM

о спасибо . пойду опробую ла лша лаа алаллала
davidstalker666 avatar

davidstalker666

July 1, 2021 at 09:13 PM

о спасибо . пойду опробую аллалалалалал
Akimov777777 avatar

Akimov777777

December 9, 2021 at 05:45 PM

pubg кончно лучше чем фрифаер смотри тутhttps://shrinke.me/Akimov
123

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