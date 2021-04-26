пабг легенда хоть и фри фаер вышел раньше но он давно уже не обновлялся даже графику нормальную сделать не могут
Free Fire лучше она проще и понятней
Free Fire лучше она проще и понятней...
ну тут выбирать даже не надо конечно же PUBG
пабг легенда хоть и фри фаер вышел раньше но он давно уже не обновлялся даже графику нормальную сделать не могу
ну тут зависит от человека окму то нравится фри фаер кому то пабг вот мне нравятсяобе игры
Фри Фаер лучше так как меньше весит, но а так конечно же пабг лучше!!
пабг лучше потому что фрифаер это копия
фортнайт не играл, а пабг норм игруха
PUBG MOBILE AND PUBG ON PC
о спасибо . пойду опробую ла лша лаа алаллала
о спасибо . пойду опробую аллалалалалал
pubg кончно лучше чем фрифаер смотри тутhttps://shrinke.me/Akimov