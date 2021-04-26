Pubg или free fire?

terrmy21 думаю какая игра лучше.

morozovsobolenko Конечно же PUBG

boss76 пабг крут

vvv983032 пабг легенда хоть и фри фаер вышел раньше но он давно уже не обновлялся даже графику нормальную сделать не могут

bonabonanun1 пабг лучше

samrajekari Пабг получше фри фаера

Romanio6556 пабг лучше сри сраера

Salamon792Gamesa Мне форточка топ





V_VCAWE даже не знаю





Zetsu2098 Free Fire лучше она проще и понятней

KlKoiK пабг здесь будет лучше

Dima1001 Free Fire лучше она проще и понятней...

DALBAEB22858 ну тут выбирать даже не надо конечно же PUBG

rasp1zd22 пабг легенда хоть и фри фаер вышел раньше но он давно уже не обновлялся даже графику нормальную сделать не могу

Bonoqub пабг

Ogurchick_2020 Лучше пабг!

dest4 ну тут зависит от человека окму то нравится фри фаер кому то пабг вот мне нравятсяобе игры

gogashog4780 я за пабг!

Andyvollmart фри фаер

vladolina Пабг





Mashka_797 норм

POMA275 Фри Фаер лучше так как меньше весит, но а так конечно же пабг лучше!!







TheCookiss Пагб лучше



Daniltsoy паааааабг топ

NewoArki пабг однозначно

mavil2 Пабг лучший батл ройаль

AccForGames brawl stars

FlizZ пaбг





luriianonimus228 канава лучше

ERRIDY пабг лучше потому что фрифаер это копия

Ketchup_GG фортнайт не играл, а пабг норм игруха

OpaOpana пубг





NevskiyProd PUBG MOBILE AND PUBG ON PC





Anonymous1624903251 фри фаер параша





blatik_floppa_2 Pubg круто

b1b3r пабг лучше

OpaOpana пубг





davidstalker666 о спасибо . пойду опробую ла лша лаа алаллала

davidstalker666 о спасибо . пойду опробую аллалалалалал