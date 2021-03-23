Что лучше, СКС или ВСС?

кс лудше остальным сочувствую
Скс лучше по дальной стрельбе а всс в ближнем
канеш скс потомучто это так называемая "плетка" топ
смотря с чеого у меешь стрелять))
Думаю всс неплохой, хоч дальность храмает
СКС, больше урон, больше настильность
я не играл но мой брат играл мне не оч нравиться
Во многом негативное впечатление от игры осталось из-за того, что шутеры на мобилках неудобны. Но вот на эмуляторе стоит попробовать...
я больше всего по автоматам ну кажется скс лучьше это мое мнение
скс ежели она с обвесами :grinning: