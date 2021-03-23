Что лучше, СКС или ВСС?

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Rain

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novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
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adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
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novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
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Что лучше, СКС или ВСС?

dirfex_gaming avatar

dirfex_gaming

March 23, 2021 at 09:42 PM

Та просто интересно))
OldSchoolBoy avatar

OldSchoolBoy

April 1, 2021 at 03:15 PM

кс лудше остальным сочувствую
artur2701 avatar

artur2701

April 2, 2021 at 01:57 PM

тщ згип тшсу
LLlEPMAH avatar

LLlEPMAH

April 3, 2021 at 12:42 PM

скс + 4 крат
Anonymous1617907782 avatar

Anonymous1617907782

April 10, 2021 at 04:39 PM

всс

ya_geroy3 avatar

ya_geroy3

April 16, 2021 at 10:19 AM

я дума. скс

Heisin avatar

Heisin

May 10, 2021 at 04:30 PM

ВСС лучше
pechenka_maximalka avatar

pechenka_maximalka

May 13, 2021 at 09:41 AM

ВССлучше
Atr0 avatar

Atr0

May 13, 2021 at 06:12 PM

всс топ
xalid1 avatar

xalid1

May 16, 2021 at 10:59 PM

скорее всс
acequik avatar

acequik

May 17, 2021 at 01:20 AM

Скс лучше по дальной стрельбе а всс в ближнем
Shavkatka avatar

Shavkatka

May 28, 2021 at 10:46 PM

канеш скс потомучто это так называемая "плетка" топ
denis_poprygin avatar

denis_poprygin

May 30, 2021 at 03:52 PM

скс лучше

vkidysh avatar

vkidysh

May 30, 2021 at 06:52 PM

ВСС в моем сердце

vkidysh avatar

vkidysh

May 30, 2021 at 06:52 PM

ВСССССС

TpaBka_1 avatar

TpaBka_1

July 2, 2021 at 12:58 AM

думаю всс норм
PixWArGG avatar

PixWArGG

July 2, 2021 at 02:14 AM

смотря с чеого у меешь стрелять))

Kiniron avatar

Kiniron

July 2, 2021 at 02:20 AM

Думаю всс неплохой, хоч дальность храмает
hitman_killer777 avatar

hitman_killer777

July 17, 2021 at 06:57 PM

СКС, больше урон, больше настильность
STA45 avatar

STA45

July 17, 2021 at 11:15 PM

я не играл но мой брат играл мне не оч нравиться
iz1am avatar

iz1am

July 30, 2021 at 02:23 PM

пушка просто скс
Animeeeeeee avatar

Animeeeeeee

September 4, 2021 at 03:32 PM

Скс лучше
vavafyfy avatar

vavafyfy

September 6, 2021 at 11:16 AM

Скс топ пушка как по мне
voicez avatar

voicez

September 29, 2021 at 02:20 PM

скс лучше
nicerem avatar

nicerem

October 18, 2021 at 09:31 PM

Во многом негативное впечатление от игры осталось из-за того, что шутеры на мобилках неудобны. Но вот на эмуляторе стоит попробовать...
levandoslk2011 avatar

levandoslk2011

October 20, 2021 at 04:01 PM

кс лучше
ilyapaxah avatar

ilyapaxah

October 21, 2021 at 12:35 AM

Для меня скс
77740 avatar

77740

October 21, 2021 at 01:56 PM

ваыпяывкп
Gamehager_000 avatar

Gamehager_000

October 23, 2021 at 02:16 PM

Я взял би СКС
komka_Fyn avatar

komka_Fyn

October 28, 2021 at 02:13 AM

скс + 4 крат
Fartoviy672777 avatar

Fartoviy672777

October 29, 2021 at 07:51 PM

хз мне кадется скс
Lekvid_BoOM avatar

Lekvid_BoOM

October 29, 2021 at 11:55 PM

я больше всего по автоматам ну кажется скс лучьше это мое мнение
OOO_AWP avatar

OOO_AWP

November 7, 2021 at 06:44 PM

dля меня всс

D5_gamesYT2 avatar

D5_gamesYT2

November 25, 2021 at 02:20 PM

всем привет !!!!
ANDREASGANG avatar

ANDREASGANG

December 4, 2021 at 05:51 PM

наверно всс

niko_svargov avatar

niko_svargov

December 5, 2021 at 09:39 AM

скс ежели она с обвесами :grinning:
fjj_vslkc avatar

fjj_vslkc

December 6, 2021 at 01:00 AM

Всс лучше, чем скс
Mine008 avatar

Mine008

December 13, 2021 at 11:24 PM

Топ игруЯка
ALMAZ_333_2_ avatar

ALMAZ_333_2_

December 19, 2021 at 03:26 PM

всспарпопрао
ssapamm avatar

ssapamm

January 30, 2022 at 02:57 PM

Для меня СКС
12

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Что лучше, СКС или ВСС? on PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Forum on Gamehag