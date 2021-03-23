Что лучше, СКС или ВСС?

dirfex_gaming Та просто интересно))

OldSchoolBoy кс лудше остальным сочувствую

artur2701 тщ згип тшсу

LLlEPMAH скс + 4 крат

Anonymous1617907782 всс





ya_geroy3 я дума. скс





Heisin ВСС лучше

pechenka_maximalka ВССлучше

Atr0 всс топ

xalid1 скорее всс

acequik Скс лучше по дальной стрельбе а всс в ближнем

Shavkatka канеш скс потомучто это так называемая "плетка" топ

denis_poprygin скс лучше





vkidysh ВСС в моем сердце





vkidysh ВСССССС





TpaBka_1 думаю всс норм

PixWArGG смотря с чеого у меешь стрелять))





Kiniron Думаю всс неплохой, хоч дальность храмает

hitman_killer777 СКС, больше урон, больше настильность

STA45 я не играл но мой брат играл мне не оч нравиться

iz1am пушка просто скс

Animeeeeeee Скс лучше

vavafyfy Скс топ пушка как по мне

voicez скс лучше

nicerem Во многом негативное впечатление от игры осталось из-за того, что шутеры на мобилках неудобны. Но вот на эмуляторе стоит попробовать...

levandoslk2011 кс лучше

ilyapaxah Для меня скс

77740 ваыпяывкп

Gamehager_000 Я взял би СКС

komka_Fyn скс + 4 крат

Fartoviy672777 хз мне кадется скс

Lekvid_BoOM я больше всего по автоматам ну кажется скс лучьше это мое мнение

OOO_AWP dля меня всс





D5_gamesYT2 всем привет !!!!

ANDREASGANG наверно всс





niko_svargov скс ежели она с обвесами :grinning:

fjj_vslkc Всс лучше, чем скс

Mine008 Топ игруЯка

ALMAZ_333_2_ всспарпопрао