Стоит ли дальше играть мм или уйти на FACEIT

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fnogaj
fnogaj
Gem148
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Andre Holbrook
Gem546
Rain

Gem146

novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
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Стоит ли дальше играть мм или уйти на FACEIT

dostoevski avatar

dostoevski

March 12, 2021 at 03:08 PM

Что порекомендуете? Сразу скажу те кто считают что в мм лучше объясните чем?
uoulvb avatar

uoulvb

March 12, 2021 at 03:11 PM

Если ты только начал, играй в мм, если наиграл + - 1000 часов иди на Faceit
dostoevski avatar

dostoevski

March 12, 2021 at 03:11 PM

Хм ну у меня уже 2 500 часов XD
uoulvb avatar

uoulvb

March 12, 2021 at 03:16 PM

Иди на фасик
dostoevski avatar

dostoevski

March 12, 2021 at 03:16 PM

был бы рад но пинг не дает (200+)
Живу на дальнем востоке
uoulvb avatar

uoulvb

March 12, 2021 at 03:37 PM

Cis?
dostoevski avatar

dostoevski

March 12, 2021 at 03:40 PM

что я не понял
uoulvb avatar

uoulvb

March 12, 2021 at 03:47 PM

Ну Cis лига
uoulvb avatar

uoulvb

March 12, 2021 at 03:47 PM

на ютуб посмотри
dostoevski avatar

dostoevski

March 12, 2021 at 03:58 PM

а ок
yeasterday avatar

yeasterday

March 13, 2021 at 01:12 AM

Боже, не повезло тебе с таким пингом играть...
Dima27007 avatar

Dima27007

March 13, 2021 at 01:23 AM

тебе не повезло вообще
nikolajrukhlov avatar

nikolajrukhlov

March 13, 2021 at 01:51 AM

ну не знаю
nenasto avatar

nenasto

March 14, 2021 at 08:02 AM

ну на фейсите можно заработать но там вас сразу кликнуть могут за любую ошибку и основном на фейсите больше агрессивных и меньше читаков
nenasto avatar

nenasto

March 14, 2021 at 08:02 AM

так что думаю да можно
pepe220 avatar

pepe220

March 14, 2021 at 01:22 PM

Сразу на фейсит надо идти , игра мертва , а работает (живет) только благодаря фейситу и про игрокам
feik2251 avatar

feik2251

March 14, 2021 at 07:29 PM

фейсит лучше
FeSO4 avatar

FeSO4

March 14, 2021 at 11:07 PM

от звания зависит

Jdjejeje avatar

Jdjejeje

March 15, 2021 at 10:47 AM

Чтобы идти на фейсит нужно в обычной игре потренироваться. Потому что на фейсите без скила некуда
Zandert avatar

Zandert

March 15, 2021 at 11:35 AM

Согласен
Psixofazatron avatar

Psixofazatron

March 15, 2021 at 12:32 PM

Смотря какие цели ты преследуешь? От них уже и отталкивайся.
drhaas avatar

drhaas

March 15, 2021 at 03:18 PM

фейсит лучше
Ditektiv avatar

Ditektiv

March 15, 2021 at 06:47 PM

сам смотри не вселюди експерты) поиграй и там и там и определись
MaxDudi6428 avatar

MaxDudi6428

March 15, 2021 at 10:03 PM

Я бы перешёл на FaceIt

ololo_san avatar

ololo_san

March 15, 2021 at 10:28 PM

не верю, что с 2,5к часов ты не ходил на фасит
taKotyara avatar

taKotyara

March 16, 2021 at 03:26 AM

Переходи на фэйсит

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Стоит ли дальше играть мм или уйти на FACEIT on Counter-Strike: Global Offensive Forum on Gamehag