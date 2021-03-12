Стоит ли дальше играть мм или уйти на FACEIT

Что порекомендуете?
Сразу скажу те кто считают что в мм лучше объясните чем?
Если ты только начал, играй в мм, если наиграл + - 1000 часов иди на Faceit
Хм ну у меня уже 2 500 часов XD
был бы рад но пинг не дает (200+)
Живу на дальнем востоке
Боже, не повезло тебе с таким пингом играть...
ну на фейсите можно заработать но там вас сразу кликнуть могут за любую ошибку и основном на фейсите больше агрессивных и меньше читаков
Сразу на фейсит надо идти , игра мертва , а работает (живет) только благодаря фейситу и про игрокам
Чтобы идти на фейсит нужно в обычной игре потренироваться. Потому что на фейсите без скила некуда
Смотря какие цели ты преследуешь? От них уже и отталкивайся.
сам смотри не вселюди експерты) поиграй и там и там и определись
не верю, что с 2,5к часов ты не ходил на фасит