Стоит ли дальше играть мм или уйти на FACEIT

dostoevski Что порекомендуете? Сразу скажу те кто считают что в мм лучше объясните чем?

uoulvb Если ты только начал, играй в мм, если наиграл + - 1000 часов иди на Faceit

dostoevski Хм ну у меня уже 2 500 часов XD

uoulvb Иди на фасик

dostoevski был бы рад но пинг не дает (200+)

Живу на дальнем востоке

uoulvb Cis?

dostoevski что я не понял

uoulvb Ну Cis лига

uoulvb на ютуб посмотри

dostoevski а ок

yeasterday Боже, не повезло тебе с таким пингом играть...

Dima27007 тебе не повезло вообще

nikolajrukhlov ну не знаю

nenasto ну на фейсите можно заработать но там вас сразу кликнуть могут за любую ошибку и основном на фейсите больше агрессивных и меньше читаков

nenasto так что думаю да можно

pepe220 Сразу на фейсит надо идти , игра мертва , а работает (живет) только благодаря фейситу и про игрокам

feik2251 фейсит лучше

FeSO4 от звания зависит





Jdjejeje Чтобы идти на фейсит нужно в обычной игре потренироваться. Потому что на фейсите без скила некуда

Zandert Согласен

Psixofazatron Смотря какие цели ты преследуешь? От них уже и отталкивайся.

drhaas фейсит лучше

Ditektiv сам смотри не вселюди експерты) поиграй и там и там и определись

MaxDudi6428 Я бы перешёл на FaceIt





ololo_san не верю, что с 2,5к часов ты не ходил на фасит