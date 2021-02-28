Стоит ли донатить в роблокс???

еххх робукс опять подорожал
Я думаю лучше просто на таких сайтак по несколько робуксов собирать, и то только на какие-то предметы, думаю в режимах покупать нет смысла, там и так в основном все оч дорогое
Я думаю лучше просто на таких сайтак по несколько робуксов собирать, и то только на какие-то предметы, думаю в режимах покупать нет смысла, там и так в основном все оч дорогое
нет не стоит ты все потереешь да и я думая натаких сйтах собирать робуксы
Сразу говорю нет, сам донатил 800 робуксов и потратили их на скин и на две игры, если на скин тогда стоит тратить но не много, лучше ивенты выполнять а ещё лучше на гейм хаг заработать
Думаю да если у тебя есть возможность почему бы и нет
не знаю, если прям знаеш как надо икономить робуксы
Я донатил и сейчас живу нормально, но я дополнительно бесплатно 300 робуксов заработал.
Блин люди, кто мне может кинуть КД??? Кому не нужно, просто донатить нельзя, качать тоже, я хз как по другому заработать, спасибо большое всем кто мне может дать хоть чуть-чуть
(не нужно мне говорить типо ты обнаглела?, сама зарабатывай! Я прошу у тех кому уже не нужно или может дать хоть чуток, спасибо!!!)
Catsia, у меня такая же проблема, но я стараюсь собирать, удачи!)
скорее всего нет но это лишь твой выбор
не знаю, если прям знаеш как надо икономить робуксы =)
робукс это что -то вроде лдьа у солнца сегодня есть а завтра нет
Не стоит, я донатил 400 робуксов и ничего толкового не купил. Советую заработать тут, или на других сайтах.