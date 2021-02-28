Стоит ли донатить в роблокс???

Rain

Gem146

novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
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Стоит ли донатить в роблокс???

11Senpai112 avatar

11Senpai112

February 28, 2021 at 12:19 PM

Описания нет :)
sasananas228 avatar

sasananas228

February 28, 2021 at 01:55 PM

еххх робукс опять подорожал
Shadowpixel1210565 avatar

Shadowpixel1210565

February 28, 2021 at 03:31 PM

Я думаю не надо
exdeltrl avatar

exdeltrl

February 28, 2021 at 04:00 PM

Я думаю лучше просто на таких сайтак по несколько робуксов собирать, и то только на какие-то предметы, думаю в режимах покупать нет смысла, там и так в основном все оч дорогое
Krispjeka822 avatar

Krispjeka822

February 28, 2021 at 05:27 PM

Я думаю лучше просто на таких сайтак по несколько робуксов собирать, и то только на какие-то предметы, думаю в режимах покупать нет смысла, там и так в основном все оч дорогое
Creeper23906055 avatar

Creeper23906055

February 28, 2021 at 06:14 PM

нет не стоит ты все потереешь да и я думая натаких сйтах собирать робуксы
ISergeyI avatar

ISergeyI

February 28, 2021 at 06:43 PM

Сразу говорю нет, сам донатил 800 робуксов и потратили их на скин и на две игры, если на скин тогда стоит тратить но не много, лучше ивенты выполнять а ещё лучше на гейм хаг заработать
Anonymous1600527939 avatar

Anonymous1600527939

February 28, 2021 at 07:10 PM

думаю стоит
Snezan_a avatar

Snezan_a

February 28, 2021 at 07:27 PM

Думаю да если у тебя есть возможность почему бы и нет

Ke_333 avatar

Ke_333

February 28, 2021 at 09:24 PM

не знаю, если прям знаеш как надо икономить робуксы
LautiYTLike avatar

LautiYTLike

February 28, 2021 at 10:02 PM

Я донатил и сейчас живу нормально, но я дополнительно бесплатно 300 робуксов заработал.
RussianGuy777 avatar

RussianGuy777

March 1, 2021 at 12:58 AM

Необязательно.
Catsia avatar

Catsia

March 1, 2021 at 02:21 AM

Блин люди, кто мне может кинуть КД??? Кому не нужно, просто донатить нельзя, качать тоже, я хз как по другому заработать, спасибо большое всем кто мне может дать хоть чуть-чуть
(не нужно мне говорить типо ты обнаглела?, сама зарабатывай! Я прошу у тех кому уже не нужно или может дать хоть чуток, спасибо!!!)
Catsiaaa avatar

Catsiaaa

March 1, 2021 at 02:52 AM

Catsia, у меня такая же проблема, но я стараюсь собирать, удачи!)
blockzemli1 avatar

blockzemli1

March 1, 2021 at 07:47 AM

скорее всего нет но это лишь твой выбор

Ke_333 avatar

Ke_333

March 3, 2021 at 09:30 PM

не знаю, если прям знаеш как надо икономить робуксы =)
krasaaaav avatar

krasaaaav

March 3, 2021 at 10:14 PM

робукс это что -то вроде лдьа у солнца сегодня есть а завтра нет
RailyKimsoonnostalgy avatar

RailyKimsoonnostalgy

March 3, 2021 at 10:44 PM

Не стоит, я донатил 400 робуксов и ничего толкового не купил. Советую заработать тут, или на других сайтах.

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Стоит ли донатить в роблокс??? on Roblox Forum on Gamehag