Стоит ли донатить в роблокс???

11Senpai112 Описания нет :)

sasananas228 еххх робукс опять подорожал

Shadowpixel1210565 Я думаю не надо

exdeltrl Я думаю лучше просто на таких сайтак по несколько робуксов собирать, и то только на какие-то предметы, думаю в режимах покупать нет смысла, там и так в основном все оч дорогое

Krispjeka822 Я думаю лучше просто на таких сайтак по несколько робуксов собирать, и то только на какие-то предметы, думаю в режимах покупать нет смысла, там и так в основном все оч дорогое

Creeper23906055 нет не стоит ты все потереешь да и я думая натаких сйтах собирать робуксы

ISergeyI Сразу говорю нет, сам донатил 800 робуксов и потратили их на скин и на две игры, если на скин тогда стоит тратить но не много, лучше ивенты выполнять а ещё лучше на гейм хаг заработать

Anonymous1600527939 думаю стоит

Snezan_a Думаю да если у тебя есть возможность почему бы и нет





Ke_333 не знаю, если прям знаеш как надо икономить робуксы

LautiYTLike Я донатил и сейчас живу нормально, но я дополнительно бесплатно 300 робуксов заработал.

RussianGuy777 Необязательно.

Catsia Блин люди, кто мне может кинуть КД??? Кому не нужно, просто донатить нельзя, качать тоже, я хз как по другому заработать, спасибо большое всем кто мне может дать хоть чуть-чуть

(не нужно мне говорить типо ты обнаглела?, сама зарабатывай! Я прошу у тех кому уже не нужно или может дать хоть чуток, спасибо!!!)

Catsiaaa Catsia, у меня такая же проблема, но я стараюсь собирать, удачи!)



blockzemli1 скорее всего нет но это лишь твой выбор





Ke_333 не знаю, если прям знаеш как надо икономить робуксы =)

krasaaaav робукс это что -то вроде лдьа у солнца сегодня есть а завтра нет