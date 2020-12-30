Что лучшее M24 или Kar98

Bldg "Содержание темы не может быть таким которым"

Bldg Не может быть!

efuefuf класс

FoxGrey228 эмочка

OpaOpana мне карьочичек по нраву





Ogyrchik208 Я не знаю



TheGameHagUserYES Самое лучшое оружие это Арбалет B)

MishaW_W m24 лучше

Sadieboey M24 по мне немного удобнее, да и посильнее





_jobi_ M24 лучше

dani4ek_sampik kar98 это шумная классика, м24 для любителей посидеть подумать!

Vasya_rus Мка лучше она дальнобойная и скорострельная

AleksWhite Сравнение этих двух оружий сдесь https://shrinke.me/A5dOGD

zomb1e_gribfreeru если снайпер то каряк

Bronzberg Моё мнение таково. Опыт в работе у меня очень большой. Поэтому я меня есть обьяктивное мнение. Как по мне лучше всего м24... Так как она: ваншотит, умелый урон, хорошая скорострельность и т.д

Gggsw шшушуушшушушу

viNAramE м24 конечно





viNAramE м24 это имба

viNAramE я щас буду спамить чтобы получить опыт





viNAramE вававававава

viNAramE авававававававававав

viNAramE аппапвпкапвп

viNAramE аввауыааыаыавы

infernus_666 ак 47) это топовая пушка, всегда играю с неё

Artiom_201901 супер игра статьи крутые!

l1xsis Мне нравитсяя классика Kar98

Glebqua м24-ка думаю

DeD_Insider я согласен с Bronzberg т.к. м24 по всем характеристикам лучше: урон ,сорострельность ,перезарядка,скорость пули ,мощность.

Но самое главное это обвесы а на м24 они реально решают



supercraft22445 роблокс и бравл старс говнище

mp_00_ м24 по урону больше

ololo_san лучше не играть в это :)

no_name104 по моему мнению, они оба лучше)

AFERASAR228 Как по мне m24... У всех разное мнение... Ну вот мое

xVladosikx мне все равно главное какой стрелок а не какое оружие





NIKITA337228666 KAR98 это оружие на много лучше всех других обожаю его

zagatkag446 m24 конечно

Zinai2 От почему м24 лучше чем кар

http://aciterar.com/1RNO



TToHchiK_1 m24 лучше.

dzensky м24 лучше