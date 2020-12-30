Что лучшее M24 или Kar98

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Rain

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apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
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novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
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adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
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adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
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novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
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novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
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Что лучшее M24 или Kar98

Bldg avatar

Bldg

December 30, 2020 at 04:25 AM

"Содержание темы не может быть таким которым"
Bldg avatar

Bldg

December 30, 2020 at 04:25 AM

Не может быть!
efuefuf avatar

efuefuf

December 30, 2020 at 10:55 AM

класс
FoxGrey228 avatar

FoxGrey228

December 31, 2020 at 11:20 PM

эмочка
OpaOpana avatar

OpaOpana

January 2, 2021 at 08:56 PM

мне карьочичек по нраву

Ogyrchik208 avatar

Ogyrchik208

January 10, 2021 at 10:29 PM

Я не знаю
TheGameHagUserYES avatar

TheGameHagUserYES

January 10, 2021 at 11:39 PM

Самое лучшое оружие это Арбалет B)
MishaW_W avatar

MishaW_W

January 11, 2021 at 05:07 AM

m24 лучше
Sadieboey avatar

Sadieboey

January 25, 2021 at 03:41 AM

M24 по мне немного удобнее, да и посильнее

_jobi_ avatar

_jobi_

January 25, 2021 at 02:08 PM

M24 лучше
dani4ek_sampik avatar

dani4ek_sampik

January 26, 2021 at 04:50 AM

kar98 это шумная классика, м24 для любителей посидеть подумать!
Vasya_rus avatar

Vasya_rus

January 27, 2021 at 05:49 PM

Мка лучше она дальнобойная и скорострельная
AleksWhite avatar

AleksWhite

January 28, 2021 at 11:33 PM

Сравнение этих двух оружий сдесь https://shrinke.me/A5dOGD
zomb1e_gribfreeru avatar

zomb1e_gribfreeru

January 29, 2021 at 04:38 AM

если снайпер то каряк
Bronzberg avatar

Bronzberg

February 20, 2021 at 04:27 PM

Моё мнение таково. Опыт в работе у меня очень большой. Поэтому я меня есть обьяктивное мнение. Как по мне лучше всего м24... Так как она: ваншотит, умелый урон, хорошая скорострельность и т.д
Gggsw avatar

Gggsw

February 20, 2021 at 05:40 PM

шшушуушшушушу
viNAramE avatar

viNAramE

February 20, 2021 at 07:34 PM

м24 конечно

viNAramE avatar

viNAramE

February 20, 2021 at 07:34 PM

м24 это имба
viNAramE avatar

viNAramE

February 20, 2021 at 07:35 PM

я щас буду спамить чтобы получить опыт

viNAramE avatar

viNAramE

February 20, 2021 at 07:35 PM

вававававава
viNAramE avatar

viNAramE

February 20, 2021 at 07:35 PM

авававававававававав
viNAramE avatar

viNAramE

February 20, 2021 at 07:35 PM

аппапвпкапвп
viNAramE avatar

viNAramE

February 20, 2021 at 07:35 PM

аввауыааыаыавы
infernus_666 avatar

infernus_666

February 20, 2021 at 09:06 PM

ак 47) это топовая пушка, всегда играю с неё
Artiom_201901 avatar

Artiom_201901

February 21, 2021 at 01:02 AM

супер игра статьи крутые!
l1xsis avatar

l1xsis

February 21, 2021 at 10:07 AM

Мне нравитсяя классика Kar98
Glebqua avatar

Glebqua

February 21, 2021 at 05:14 PM

м24-ка думаю
DeD_Insider avatar

DeD_Insider

March 2, 2021 at 08:49 PM

я согласен с Bronzberg т.к. м24 по всем характеристикам лучше: урон ,сорострельность ,перезарядка,скорость пули ,мощность.
Но самое главное это обвесы а на м24 они реально решают
supercraft22445 avatar

supercraft22445

March 2, 2021 at 10:00 PM

роблокс и бравл старс говнище
mp_00_ avatar

mp_00_

March 12, 2021 at 07:41 PM

м24 по урону больше
ololo_san avatar

ololo_san

March 16, 2021 at 01:36 PM

лучше не играть в это :)
no_name104 avatar

no_name104

March 19, 2021 at 06:25 PM

по моему мнению, они оба лучше)
AFERASAR228 avatar

AFERASAR228

March 19, 2021 at 07:08 PM

Как по мне m24... У всех разное мнение... Ну вот мое
xVladosikx avatar

xVladosikx

March 22, 2021 at 08:17 PM

мне все равно главное какой стрелок а не какое оружие

NIKITA337228666 avatar

NIKITA337228666

March 22, 2021 at 08:29 PM

KAR98 это оружие на много лучше всех других обожаю его
zagatkag446 avatar

zagatkag446

March 23, 2021 at 02:54 AM

m24 конечно
Zinai2 avatar

Zinai2

March 26, 2021 at 01:46 AM

От почему м24 лучше чем кар
http://aciterar.com/1RNO
TToHchiK_1 avatar

TToHchiK_1

March 26, 2021 at 12:15 PM

m24 лучше.
dzensky avatar

dzensky

March 29, 2021 at 01:28 AM

м24 лучше
Anonymous1608974754 avatar

Anonymous1608974754

April 6, 2021 at 09:26 AM

каряк
12

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Что лучшее M24 или Kar98 on PUBG Mobile Forum on Gamehag