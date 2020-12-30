Что лучшее M24 или Kar98

"Содержание темы не может быть таким которым"
Самое лучшое оружие это Арбалет B)
M24 по мне немного удобнее, да и посильнее
kar98 это шумная классика, м24 для любителей посидеть подумать!
Мка лучше она дальнобойная и скорострельная
Сравнение этих двух оружий сдесь https://shrinke.me/A5dOGD
Моё мнение таково. Опыт в работе у меня очень большой.
Поэтому я меня есть обьяктивное мнение.
Как по мне лучше всего м24... Так как она: ваншотит, умелый урон, хорошая скорострельность и т.д
я щас буду спамить чтобы получить опыт
ак 47) это топовая пушка, всегда играю с неё
супер игра статьи крутые!
Мне нравитсяя классика Kar98
я согласен с Bronzberg т.к. м24 по всем характеристикам лучше: урон ,сорострельность ,перезарядка,скорость пули ,мощность.
Но самое главное это обвесы а на м24 они реально решают
роблокс и бравл старс говнище
по моему мнению, они оба лучше)
Как по мне m24... У всех разное мнение... Ну вот мое
мне все равно главное какой стрелок а не какое оружие
KAR98 это оружие на много лучше всех других обожаю его
От почему м24 лучше чем кар
http://aciterar.com/1RNO