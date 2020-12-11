задание не засчитано

forsek1 не советую, уже 2 раз отправляю отклоняют, а у вас?

Wolzenok я незнаю

Yapet Мне сначала все засчитали,но потом через некоторое время срезали все камни что выдали,с формулировкой что перепроверили и отклонили.Вот так сначала все норм им было,а потом решили срезать все.Главное не объясняют что именно не устроило при перепроверке.Жаль зря потраченного времени.





nemo_7771 еукеуфке

Yapet Отправил 2-й раз,снова такая же фигня,все по новой срезали.Вот и думай,то ли косяк такой,то ли они сами выбрали нас в число "избранных",которым так "повезло".

Saitama2934 Такая хрень бывает происходит

ololo_san такая хрень не должна происходить. людей на модераторов/адимнов не за просто так поставили.

если этто происходит, значит компетенции не хватает

guy6412 я не знаю что делат

ок

4izes1 у мне все задания откланяют





Maximjzjzjsjskzkkdkd топ игра советую играя уже 100 лет

Bruh_Bruhan мне отклонили задание за то что "незафиксированно создание нового аккаунта" хотя я чёрт возьми его создал

LSD223 А мне засчитали) с 10 раза

nyako1 отправлял все засчитали, но с кд наебали вместо обещанных 858 всего 60

wtfarmerok2 бъединении с одолжённым временем , достаточно поставить на фонарик ещё и какой нибудь аддон , то это будет уже наказание для ма

popenciYA НЕ ИГРАЙТЕ... Я просто так пишу ( для опыта ) хотите нет хотите играйте

viskiPEEK Ты по сыллке регестрируйся.

Потом как выполнишь задание заскринь и отправь его.

Если отклонит, то тут уже обращася в подержку (ну либо это только у меня засчитывает:joy:)



zavitoijuri мне отклонили задание за то что "незафиксированно создание нового аккаунта" хотя я чёрт возьми его создал

Anonymous1626075463 игра топ мне зашла - в том что долго надо выполнять это задание ну я кривожоп наверное и не могу его выполнить

wolkmany Всем привет, я вообще не тот скрин скинул, не пойму куда написать, поддержка у платформы есть?

Подскажите пожалуйста

Anonymous1626075463 Отправил 2-й раз,снова такая же фигня,все по новой срезали.Вот и думай,то ли косяк такой,то ли они сами выбрали нас в число "избранных",которым так "повезло".:hugging:

keijogold приняли с первого раза но закрыли доступ к остальным заданиям

gamehag крышей давно поехал

egoor413 приветприветприветпривет

abobuus1 помогите у меня также