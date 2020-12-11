задание не засчитано

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Rain

Gem145

adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
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36

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задание не засчитано

forsek1 avatar

forsek1

December 11, 2020 at 04:11 AM

не советую, уже 2 раз отправляю отклоняют, а у вас?
Wolzenok avatar

Wolzenok

January 30, 2021 at 04:41 PM

я незнаю
Yapet avatar

Yapet

March 14, 2021 at 09:44 PM

Мне сначала все засчитали,но потом через некоторое время срезали все камни что выдали,с формулировкой что перепроверили и отклонили.Вот так сначала все норм им было,а потом решили срезать все.Главное не объясняют что именно не устроило при перепроверке.Жаль зря потраченного времени.

nemo_7771 avatar

nemo_7771

March 15, 2021 at 12:08 AM

еукеуфке
Yapet avatar

Yapet

March 15, 2021 at 10:05 AM

Отправил 2-й раз,снова такая же фигня,все по новой срезали.Вот и думай,то ли косяк такой,то ли они сами выбрали нас в число "избранных",которым так "повезло".
Saitama2934 avatar

Saitama2934

March 15, 2021 at 04:52 PM

Такая хрень бывает происходит
ololo_san avatar

ololo_san

March 15, 2021 at 08:12 PM

такая хрень не должна происходить. людей на модераторов/адимнов не за просто так поставили.
если этто происходит, значит компетенции не хватает
guy6412 avatar

guy6412

March 26, 2021 at 08:13 PM

я не знаю что делат
ок
4izes1 avatar

4izes1

March 27, 2021 at 05:24 PM

у мне все задания откланяют

Maximjzjzjsjskzkkdkd avatar

Maximjzjzjsjskzkkdkd

March 27, 2021 at 10:36 PM

топ игра советую играя уже 100 лет
Bruh_Bruhan avatar

Bruh_Bruhan

April 7, 2021 at 05:25 PM

мне отклонили задание за то что "незафиксированно создание нового аккаунта" хотя я чёрт возьми его создал
LSD223 avatar

LSD223

April 15, 2021 at 06:23 PM

А мне засчитали) с 10 раза
nyako1 avatar

nyako1

April 22, 2021 at 04:00 AM

отправлял все засчитали, но с кд наебали вместо обещанных 858 всего 60
wtfarmerok2 avatar

wtfarmerok2

May 2, 2021 at 12:57 AM

бъединении с одолжённым временем , достаточно поставить на фонарик ещё и какой нибудь аддон , то это будет уже наказание для ма
popenciYA avatar

popenciYA

May 13, 2021 at 08:14 PM

НЕ ИГРАЙТЕ... Я просто так пишу ( для опыта ) хотите нет хотите играйте
viskiPEEK avatar

viskiPEEK

May 13, 2021 at 11:15 PM

Ты по сыллке регестрируйся.
Потом как выполнишь задание заскринь и отправь его.
Если отклонит, то тут уже обращася в подержку (ну либо это только у меня засчитывает:joy:)
zavitoijuri avatar

zavitoijuri

July 12, 2021 at 02:28 AM

мне отклонили задание за то что "незафиксированно создание нового аккаунта" хотя я чёрт возьми его создал
Anonymous1626075463 avatar

Anonymous1626075463

July 12, 2021 at 09:45 PM

игра топ мне зашла - в том что долго надо выполнять это задание ну я кривожоп наверное и не могу его выполнить
wolkmany avatar

wolkmany

July 16, 2021 at 11:33 AM

Всем привет, я вообще не тот скрин скинул, не пойму куда написать, поддержка у платформы есть?
Подскажите пожалуйста
Anonymous1626075463 avatar

Anonymous1626075463

July 16, 2021 at 11:41 AM

Отправил 2-й раз,снова такая же фигня,все по новой срезали.Вот и думай,то ли косяк такой,то ли они сами выбрали нас в число "избранных",которым так "повезло".:hugging:
keijogold avatar

keijogold

July 16, 2021 at 05:26 PM

приняли с первого раза но закрыли доступ к остальным заданиям
gamehag крышей давно поехал
egoor413 avatar

egoor413

November 12, 2021 at 11:52 PM

приветприветприветпривет
abobuus1 avatar

abobuus1

October 25, 2022 at 10:17 PM

помогите у меня также
UlianaUwU avatar

UlianaUwU

November 15, 2022 at 11:23 PM

чиво хто кого шо

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задание не засчитано on Vikings: War of Clans Forum on Gamehag