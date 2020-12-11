задание не засчитано

не советую, уже 2 раз отправляю отклоняют, а у вас?
Мне сначала все засчитали,но потом через некоторое время срезали все камни что выдали,с формулировкой что перепроверили и отклонили.Вот так сначала все норм им было,а потом решили срезать все.Главное не объясняют что именно не устроило при перепроверке.Жаль зря потраченного времени.
Отправил 2-й раз,снова такая же фигня,все по новой срезали.Вот и думай,то ли косяк такой,то ли они сами выбрали нас в число "избранных",которым так "повезло".
Такая хрень бывает происходит
такая хрень не должна происходить. людей на модераторов/адимнов не за просто так поставили.
если этто происходит, значит компетенции не хватает
у мне все задания откланяют
топ игра советую играя уже 100 лет
мне отклонили задание за то что "незафиксированно создание нового аккаунта" хотя я чёрт возьми его создал
А мне засчитали) с 10 раза
отправлял все засчитали, но с кд наебали вместо обещанных 858 всего 60
бъединении с одолжённым временем , достаточно поставить на фонарик ещё и какой нибудь аддон , то это будет уже наказание для ма
НЕ ИГРАЙТЕ... Я просто так пишу ( для опыта ) хотите нет хотите играйте
Ты по сыллке регестрируйся.
Потом как выполнишь задание заскринь и отправь его.
Если отклонит, то тут уже обращася в подержку (ну либо это только у меня засчитывает:joy:)
мне отклонили задание за то что "незафиксированно создание нового аккаунта" хотя я чёрт возьми его создал
игра топ мне зашла - в том что долго надо выполнять это задание ну я кривожоп наверное и не могу его выполнить
Всем привет, я вообще не тот скрин скинул, не пойму куда написать, поддержка у платформы есть?
Подскажите пожалуйста
Отправил 2-й раз,снова такая же фигня,все по новой срезали.Вот и думай,то ли косяк такой,то ли они сами выбрали нас в число "избранных",которым так "повезло".:hugging:
приняли с первого раза но закрыли доступ к остальным заданиям
gamehag крышей давно поехал