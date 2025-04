¿De aqui, a quien NO le gusta adopt me?

Miliak532 nomas pa saber :v

steph_bruh a mi nu me gusta xdd

SInNombrexdxd Es aburrido solo cuidas a una mascota y ya, del resto vez que haces por eso no me gusta

matigottardi9 a mi nome gusta porque es un juego muy machista en el cual se redacta la humillacion contemporanea hacia la mujer robando bajo los terminos de la ley un objeto infantil sin su registro vivo.

ELNOTEBERI es un poco aburridido jugarlo :C

estreshaUwU a mi maso menos me gusta adopt me porque solo es cuidar a tu mascota y nada mas v:

Axel4675 ami no me gusta porque me han estafado con las mascotas >:(

Axel4675 y ya que recien lo actualizaron para los que te estafan no me aparece las que hice antes de eso

sairon30 a mi no me gusta pero antes me gustaba muy buen foro

natigamer2227 A mi no me gusta es una mrda

natigamer2227 Kkgjgjrmke

Fatylover7w7 solo se cuidan mascotas y la mayoría de los k juegan son de 6 años -w-“

Paulodybala745 No me gusta es raro y sin sentido

Elpapas3435467 a miii es bastante raro





Banette_the_pokeguy yo odio ese juego

chocolateomelette a mi no me gusta xD



CRATOX_YT ami me gusta roblox xD mucho

MiniZeus A mi, no me gusta ese juego (no le veo la gran cosa)

fredsalol ami no me gusta es orrible xd

Ryderetwilson09 ami masomenos me gusta adopt me porque es solo de cuidar mascotas y comprar.

FloStar777 yo lo juego muui poco nada mas para ver una nueva actualizacion o yo que se pero en si, adopt me es aburrido

Unpokititoloko Es como un Meepcity Pero Reworked y un poco diferente en comunidad es casi identico xd

maty145 el juego es muy aburrido y repetitivo

Enrique13 esta bien aburrido