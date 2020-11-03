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долго получать лвл?

lilika97 avatar

lilika97

November 3, 2020 at 07:19 PM

задание хочу выполнить прост)
zcfdtkbq avatar

zcfdtkbq

November 4, 2020 at 03:52 PM

) я за 10-20 минут апнул 2 и за часа 2 -3 лвл
dimacondra2007 avatar

dimacondra2007

November 4, 2020 at 07:14 PM

Чё так долго
RochyTR avatar

RochyTR

November 5, 2020 at 05:19 PM

Копите деньги и идите в лотерею играть, это в казино находится. Там конечно можно и просто слить. А можно и подняться. Ну тип с лотереи по 15к мне выпадало 7к опыта несколько раз. И с лотереи по 10к по 3к опыта несколько раз. Я уже все задачи выполнил. Правда машину по госке слил. Ну щяс с 10 лвлом буду на дальнобое работать.
clone_dima151984 avatar

clone_dima151984

November 7, 2020 at 06:57 PM

я тоже задание прохожу
Ternor avatar

Ternor

November 12, 2020 at 10:00 PM

то чуство когда у меня 18 лвл за пол тора года, но я не чего толком не делал. совет просто играйте иногда проходите миссии и главное работайте на работах.
Svol1 avatar

Svol1

November 13, 2020 at 08:27 PM

не очень
Ytxdidkdi avatar

Ytxdidkdi

November 22, 2020 at 02:56 AM

жаджвжадададвдвббадабаббаббадебилдададвдуббвнуб
fudzi_ avatar

fudzi_

November 22, 2020 at 11:10 AM

Задание достигнуть 6,7,8 лвл выполняются по разному,до 6 уровня вас поднимут на квестах,до 7 и 8 уровня я рекомендую брать Х2 опыт и идти работать автомехаником,там платят больше всего опыта чем на других работах.

Christiescharm1 avatar

Christiescharm1

November 22, 2020 at 11:48 AM

круто, игра
Christiescharm1 avatar

Christiescharm1

November 22, 2020 at 11:49 AM

играаа,кстате спасибо
Christiescharm1 avatar

Christiescharm1

November 22, 2020 at 11:50 AM

не ну а чё
Christiescharm1 avatar

Christiescharm1

November 22, 2020 at 11:51 AM

крутяякк
Christiescharm1 avatar

Christiescharm1

November 22, 2020 at 11:54 AM

воооооооо
Christiescharm1 avatar

Christiescharm1

November 22, 2020 at 11:55 AM

если чё мне нечего делать,многие уже поняли
Christiescharm1 avatar

Christiescharm1

November 22, 2020 at 11:55 AM

непонял
Nikitoc_Lefox avatar

Nikitoc_Lefox

November 22, 2020 at 12:29 PM

Не, я конечно долго прохожу, и денег долго нет, есть ли способ поднять бабло побыстрее???
ilvartiym avatar

ilvartiym

November 23, 2020 at 08:50 PM

ну наверно можно минут за 30-40

LuciferHell avatar

LuciferHell

November 23, 2020 at 11:17 PM

Копите деньги и идите в лотерею играть, это в казино находится. Там конечно можно и просто слить. А можно и подняться. Ну тип с лотереи по 15к мне выпадало 7к опыта несколько раз. И с лотереи по 10к по 3к опыта несколько раз. Я уже все задачи выполнил. Правда машину по госке слил. Ну щяс с 10 лвлом буду на дальнобое работать.
shadol3 avatar

shadol3

December 3, 2020 at 04:24 PM

круто
shadol3 avatar

shadol3

December 6, 2020 at 09:41 AM

хззззззз
Kirill2008090 avatar

Kirill2008090

December 15, 2020 at 11:40 PM

ну там за каждый уровень должен все больше и больше хр получать
Govnyk137 avatar

Govnyk137

December 16, 2020 at 08:45 PM

я быстро получу потому что я в день 12 часов ебашу за компом
foiruf423 avatar

foiruf423

December 16, 2020 at 11:12 PM

я тоже быстро потому что вот 2 часа за компом новый акк создал а там 2 лв 50:grin:
78678678 avatar

78678678

December 17, 2020 at 12:21 AM

якврвякр
12
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долго получать лвл? - Next RP Forum on Gamehag