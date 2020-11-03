долго получать лвл?

задание хочу выполнить прост)
) я за 10-20 минут апнул 2 и за часа 2 -3 лвл
Копите деньги и идите в лотерею играть, это в казино находится. Там конечно можно и просто слить. А можно и подняться. Ну тип с лотереи по 15к мне выпадало 7к опыта несколько раз. И с лотереи по 10к по 3к опыта несколько раз. Я уже все задачи выполнил. Правда машину по госке слил. Ну щяс с 10 лвлом буду на дальнобое работать.
то чуство когда у меня 18 лвл за пол тора года, но я не чего толком не делал. совет просто играйте иногда проходите миссии и главное работайте на работах.
жаджвжадададвдвббадабаббаббадебилдададвдуббвнуб
Задание достигнуть 6,7,8 лвл выполняются по разному,до 6 уровня вас поднимут на квестах,до 7 и 8 уровня я рекомендую брать Х2 опыт и идти работать автомехаником,там платят больше всего опыта чем на других работах.
если чё мне нечего делать,многие уже поняли
Не, я конечно долго прохожу, и денег долго нет, есть ли способ поднять бабло побыстрее???
ну наверно можно минут за 30-40
Копите деньги и идите в лотерею играть, это в казино находится. Там конечно можно и просто слить. А можно и подняться. Ну тип с лотереи по 15к мне выпадало 7к опыта несколько раз. И с лотереи по 10к по 3к опыта несколько раз. Я уже все задачи выполнил. Правда машину по госке слил. Ну щяс с 10 лвлом буду на дальнобое работать.
ну там за каждый уровень должен все больше и больше хр получать
я быстро получу потому что я в день 12 часов ебашу за компом
я тоже быстро потому что вот 2 часа за компом новый акк создал а там 2 лв 50:grin: