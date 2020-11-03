долго получать лвл?

lilika97 задание хочу выполнить прост)

zcfdtkbq ) я за 10-20 минут апнул 2 и за часа 2 -3 лвл

dimacondra2007 Чё так долго

RochyTR Копите деньги и идите в лотерею играть, это в казино находится. Там конечно можно и просто слить. А можно и подняться. Ну тип с лотереи по 15к мне выпадало 7к опыта несколько раз. И с лотереи по 10к по 3к опыта несколько раз. Я уже все задачи выполнил. Правда машину по госке слил. Ну щяс с 10 лвлом буду на дальнобое работать.

clone_dima151984 я тоже задание прохожу

Ternor то чуство когда у меня 18 лвл за пол тора года, но я не чего толком не делал. совет просто играйте иногда проходите миссии и главное работайте на работах.

Svol1 не очень

Ytxdidkdi жаджвжадададвдвббадабаббаббадебилдададвдуббвнуб

fudzi_ Задание достигнуть 6,7,8 лвл выполняются по разному,до 6 уровня вас поднимут на квестах,до 7 и 8 уровня я рекомендую брать Х2 опыт и идти работать автомехаником,там платят больше всего опыта чем на других работах.





Christiescharm1 круто, игра

Christiescharm1 играаа,кстате спасибо

Christiescharm1 не ну а чё

Christiescharm1 крутяякк

Christiescharm1 воооооооо

Christiescharm1 если чё мне нечего делать,многие уже поняли

Christiescharm1 непонял

Nikitoc_Lefox Не, я конечно долго прохожу, и денег долго нет, есть ли способ поднять бабло побыстрее???

ilvartiym ну наверно можно минут за 30-40





LuciferHell Копите деньги и идите в лотерею играть, это в казино находится. Там конечно можно и просто слить. А можно и подняться. Ну тип с лотереи по 15к мне выпадало 7к опыта несколько раз. И с лотереи по 10к по 3к опыта несколько раз. Я уже все задачи выполнил. Правда машину по госке слил. Ну щяс с 10 лвлом буду на дальнобое работать.

shadol3 круто

shadol3 хззззззз

Kirill2008090 ну там за каждый уровень должен все больше и больше хр получать

Govnyk137 я быстро получу потому что я в день 12 часов ебашу за компом

foiruf423 я тоже быстро потому что вот 2 часа за компом новый акк создал а там 2 лв 50:grin: