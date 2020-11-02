Обманы в роблокс:>

Здесь вы сможете писать как вас обманули,и кто,а так же я буду читать ваши записи✌
Здравствуйте, хочу поделиться с вами моей печальной истории о обмане, дело было неделю назад, я менялась с человеком из тиктока на аккаунты, всё хорошо, мы поменялись. Я играла на его аккаунте неделю, а он на моем. И сегодня он мне пишет: "я хочу на свой аккаунт, давай меняться обратно", честно говоря я и сама соскучилась за своим аккаунтом поэтому и согласилась..В итоге осталась обманутой, без аккаунта. Я была первой в обмене, и как оказалось он отдал аккаунт своему знакомому. Спасибо за внимание!
Его ник: ternix_x , кому не сложно киньте жалобы, буду очень благодарна
меня обманули на райд и флайй пчелу моя подруга :(:crying_cat_face:
ребят, а ничего что для таких как вы специально пишут, что давать кому-то свои аккаунты нельзя? я, конечно, сожалею, но сколько бы ни говорили об этих "обманах"
люди все равно продолжать менять аккаунты, но если вы сами не знаете, украдёт вообще этот человек аккаунт или нет, то зачем давать его?
и ладно, если это был друг или подруга. тут все ясно: ты доверяешь этому человеку потому что знаком с ним много лет. но если ты только что нашёл его в интернете? ты станешь обменивать с ни
ты станешь обмениваться с ним аккаунтом? если нет никакой гарантии, что он тебе его вернёт в случае чего, или просто не сменит пароль, чтобы ты не мог зайти?
ну а так он га- нехороший человек. BUT, мораль: не доверяйте важные для вас вещи людям из интернета с которыми вы едва знакомы.
меня обманули когда я была нубом типо одна девочка сказала продаю пета пиши я ну я подбежала сказала я и она меня обманула (
Меня одного ни кто не обманывал?
ٍفня обманули типо в тт траст трейд и я дала всех своих мх питомцев а та девка как.шка
ну меня не обмановали незнаю!:squid::octopus: