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Rain

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SystemGamehag: 2 users received Gem437 from the Rain.
unranked rank iconPaulTran: thanks so much
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconFerrason Andreaa: Good
unranked rank iconJoni 777: HHH
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unranked rank iconCharlie López Rodolfo: pressF emote (inline chat version)
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unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Ya quiero tener robux para ya gastar en cualquier cosa
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Para gastar
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Quiero tener ya robux
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unranked rank iconMilo: hey
SystemGamehag: 2 users received Gem204 from the Rain.
unranked rank iconMilo: hey
novice rank iconKilboBaginz420: Capybara stare emote (inline chat version)
unranked rank iconIvanna Palomo: ..
unranked rank iconIvanna Palomo: Como le ago para conseguir robux?
unranked rank iconRyan Deals: Lol
unranked rank iconSamuel Mejia: aa
AdminJoshverd: Petcapy emote (inline chat version)
SystemGamehag: One user received Gem249 from the Rain.
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unranked rank iconRyan Deals: How long does it take to show up
unranked rank iconRyan Deals: Anyone done the cazino casino offer
SystemGamehag: 3 users received Gem76 from the Rain.
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Обманы в роблокс:>

Sofya234 avatar

Sofya234

November 2, 2020 at 01:18 AM

Здесь вы сможете писать как вас обманули,и кто,а так же я буду читать ваши записи✌
anonimkaaa avatar

anonimkaaa

June 26, 2021 at 04:40 PM

Здравствуйте, хочу поделиться с вами моей печальной истории о обмане, дело было неделю назад, я менялась с человеком из тиктока на аккаунты, всё хорошо, мы поменялись. Я играла на его аккаунте неделю, а он на моем. И сегодня он мне пишет: "я хочу на свой аккаунт, давай меняться обратно", честно говоря я и сама соскучилась за своим аккаунтом поэтому и согласилась..В итоге осталась обманутой, без аккаунта. Я была первой в обмене, и как оказалось он отдал аккаунт своему знакомому. Спасибо за внимание!
anonimkaaa avatar

anonimkaaa

June 26, 2021 at 04:41 PM

Его ник: ternix_x , кому не сложно киньте жалобы, буду очень благодарна

Roblox_SOS1996 avatar

Roblox_SOS1996

June 26, 2021 at 04:46 PM

окей кину
anonimkaaa avatar

anonimkaaa

June 26, 2021 at 05:05 PM

благодарю!!

StarlaitNika avatar

StarlaitNika

June 26, 2021 at 08:48 PM

меня обманули на райд и флайй пчелу моя подруга :(:crying_cat_face:
Daniil28284 avatar

Daniil28284

June 27, 2021 at 02:41 AM

Хорошо
okandhello avatar

okandhello

June 27, 2021 at 09:21 AM

ребят, а ничего что для таких как вы специально пишут, что давать кому-то свои аккаунты нельзя? я, конечно, сожалею, но сколько бы ни говорили об этих "обманах"
okandhello avatar

okandhello

June 27, 2021 at 09:23 AM

люди все равно продолжать менять аккаунты, но если вы сами не знаете, украдёт вообще этот человек аккаунт или нет, то зачем давать его?
okandhello avatar

okandhello

June 27, 2021 at 09:24 AM

и ладно, если это был друг или подруга. тут все ясно: ты доверяешь этому человеку потому что знаком с ним много лет. но если ты только что нашёл его в интернете? ты станешь обменивать с ни
okandhello avatar

okandhello

June 27, 2021 at 09:25 AM

АААА
okandhello avatar

okandhello

June 27, 2021 at 09:26 AM

ты станешь обмениваться с ним аккаунтом? если нет никакой гарантии, что он тебе его вернёт в случае чего, или просто не сменит пароль, чтобы ты не мог зайти?
okandhello avatar

okandhello

June 27, 2021 at 09:28 AM

ну а так он га- нехороший человек. BUT, мораль: не доверяйте важные для вас вещи людям из интернета с которыми вы едва знакомы.
petrovgn avatar

petrovgn

June 27, 2021 at 05:58 PM

фкпфкпффпфкп
ayanarblx avatar

ayanarblx

June 28, 2021 at 12:39 PM

меня обманули когда я была нубом типо одна девочка сказала продаю пета пиши я ну я подбежала сказала я и она меня обманула (
Adia00000 avatar

Adia00000

June 28, 2021 at 01:31 PM

Жаль..(
Adia_2009 avatar

Adia_2009

June 28, 2021 at 01:53 PM

меня тоже обманули
cat_marine1 avatar

cat_marine1

June 28, 2021 at 02:24 PM

Меня одного ни кто не обманывал?
varvara12 avatar

varvara12

June 28, 2021 at 02:42 PM

ужас((
b1b3r avatar

b1b3r

June 28, 2021 at 05:20 PM

меня не обманывали

RJN123456 avatar

RJN123456

June 28, 2021 at 06:02 PM

ٍفня обманули типо в тт траст трейд и я дала всех своих мх питомцев а та девка как.шка
mr_vanek_09 avatar

mr_vanek_09

June 28, 2021 at 06:39 PM

ну меня не обмановали незнаю!:squid::octopus:
NARYTOkey22 avatar

NARYTOkey22

June 28, 2021 at 07:21 PM

меня тоже обманули
SAUS12333 avatar

SAUS12333

June 28, 2021 at 09:20 PM

меня ожин раз
Ke_333 avatar

Ke_333

June 28, 2021 at 09:36 PM

у меня некогда
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Обманы в роблокс:> - Roblox Forum on Gamehag