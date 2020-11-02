Обманы в роблокс:>

Sofya234 Здесь вы сможете писать как вас обманули,и кто,а так же я буду читать ваши записи✌

anonimkaaa Здравствуйте, хочу поделиться с вами моей печальной истории о обмане, дело было неделю назад, я менялась с человеком из тиктока на аккаунты, всё хорошо, мы поменялись. Я играла на его аккаунте неделю, а он на моем. И сегодня он мне пишет: "я хочу на свой аккаунт, давай меняться обратно", честно говоря я и сама соскучилась за своим аккаунтом поэтому и согласилась..В итоге осталась обманутой, без аккаунта. Я была первой в обмене, и как оказалось он отдал аккаунт своему знакомому. Спасибо за внимание!

anonimkaaa Его ник: ternix_x , кому не сложно киньте жалобы, буду очень благодарна





Roblox_SOS1996 окей кину

anonimkaaa благодарю!!





StarlaitNika меня обманули на райд и флайй пчелу моя подруга :(:crying_cat_face:

Daniil28284 Хорошо

okandhello ребят, а ничего что для таких как вы специально пишут, что давать кому-то свои аккаунты нельзя? я, конечно, сожалею, но сколько бы ни говорили об этих "обманах"

okandhello люди все равно продолжать менять аккаунты, но если вы сами не знаете, украдёт вообще этот человек аккаунт или нет, то зачем давать его?

okandhello и ладно, если это был друг или подруга. тут все ясно: ты доверяешь этому человеку потому что знаком с ним много лет. но если ты только что нашёл его в интернете? ты станешь обменивать с ни

okandhello АААА

okandhello ты станешь обмениваться с ним аккаунтом? если нет никакой гарантии, что он тебе его вернёт в случае чего, или просто не сменит пароль, чтобы ты не мог зайти?

okandhello ну а так он га- нехороший человек. BUT, мораль: не доверяйте важные для вас вещи людям из интернета с которыми вы едва знакомы.

petrovgn фкпфкпффпфкп

ayanarblx меня обманули когда я была нубом типо одна девочка сказала продаю пета пиши я ну я подбежала сказала я и она меня обманула (

Adia00000 Жаль..(

Adia_2009 меня тоже обманули

cat_marine1 Меня одного ни кто не обманывал?

varvara12 ужас((

b1b3r меня не обманывали





RJN123456 ٍفня обманули типо в тт траст трейд и я дала всех своих мх питомцев а та девка как.шка

mr_vanek_09 ну меня не обмановали незнаю!:squid::octopus:

NARYTOkey22 меня тоже обманули

SAUS12333 меня ожин раз