трейды адоп ми

Я с тобой обмениватся с летающей обезьяной не буду трейдится,никогда!
ая затрейдил кенди кевен 1 на мега неон шедоул дракона треешшш и круто
супчик у меня ещё в жизни небыло флай обезьяны .-.
что дадите за НФР дракона и стойку с лимонадом?
я играю в едопт год и нету не одной леги:cry:
и уменя неразу не была фр пета
мне нужны петы пл дайте ник мой спрашевайти
у меня есть вр кицуне фр голд гр р еж и фр попугай
кирилл просто так не выпрашивай
У меня лучший трейд в жизни - я дал Роял Эгг, а мне дали флай Робина.
кто хочет со мной трейд? есть фр китсуне фр панда р бизнес обезьяна и ховерборд ник:Maxdnepr12
ребят что дадите за райд грифон
у кого есть хатико? Прост делаю неон-райд
в жопе есть у меня в голове и не менее я бы хотел спросить есть ли у меня в голове такие мысли которые я не хочу показаться глупым и не менее я бы хотел спросить есть ли у меня в голове такие вещи как