трейды адоп ми

0blackLoveGirl0 трейдики сюда

Sup4ik12345 Я с тобой обмениватся с летающей обезьяной не буду трейдится,никогда!

Bogdangg2334 ая затрейдил кенди кевен 1 на мега неон шедоул дракона треешшш и круто

0blackLoveGirl0 супчик у меня ещё в жизни небыло флай обезьяны .-.

doshik945 Прив кто трейд

Fltkbyf1234 что дадите за НФР дракона и стойку с лимонадом?

kirill05044 я играю в едопт год и нету не одной леги:cry:

kirill05044 и я неумею трейдица







kirill05044 и уменя неразу не была фр пета

kirill05044 хто трейднит штото







kirill05044 мне нужны петы пл дайте ник мой спрашевайти

arino4ka8 у меня есть вр кицуне фр голд гр р еж и фр попугай

0blackLoveGirl0 кирилл просто так не выпрашивай





vanilopa_sparkles Что далите за додо?

RAF_PROFI У меня лучший трейд в жизни - я дал Роял Эгг, а мне дали флай Робина.

vqv144 привет





Maxdnepr кто хочет со мной трейд? есть фр китсуне фр панда р бизнес обезьяна и ховерборд ник:Maxdnepr12

BILIONst Круто

iluxa6667 кеукеук546546

vqv144 ребят что дадите за райд грифон

dany123611 у кого есть хатико? Прост делаю неон-райд

dany123611 точнее шиба ину

Ftwscfh У го есть едирок