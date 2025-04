cual es el peor juego de roblox para ti

pastas58 para mi el peor juego es adopt me

camigamerYT17 hay muchos simuladores que no me gustan, como que no tienen mucha lógica

Yo120o a veces los simuladores





Cuadrixpo90 a mí mepcity porque me aburre y tiene demasiadas cosas :v

Fabianricardo a mi no me gusta es de animee





Fabianricardo a mi me gustan los juegos de rol





Fabianricardo como adopt me , brookhaven y otros





Fabianricardo perdon si eres otaku





DieTri01 Prision life



El juego esta bien pero aún no logro jugar a un Server sin que me insulten, insulten o que empiecen a decirse noob entre ellos y no mentire la palabra "Noob" me parece estúpida,



y mas es como la usan, el juego se ha llenado de niños rata que solo saben insultar si se les matan :anguished: :frowning: :bow: :person_frowning:

pocolilo el peor que eh jugado es mepcity me dio sueño jugarlo

jhonaiker_garcias



robertgonzalezh algunos como sumiladores tycoon y copias de juegos famosos me da asco los juegos de estafa y muchos mas :/

master_pro_sth4 para mi los peores son los que prometen robux y no dan

XxDeCoDexX los simuladores no tienen mucho sentido

L3G3ND_OTK es mep city xd

xXcRDlaXx Lo que no me gusta son de los de terror me espanto y me kgo encima Ok no

Unpokititoloko Adopt me por la comunidad el juego no es malo pero no me llama la atencion en lo absoluto

ashley_sushi19 el peor para mi es meepCity

jugotrolita siempre juego los mismos juegos entonces no conozco mucho, pero dentro de lo que se no me gusta meepcity porque tiene demasiadas cosas y parece tinder :,v

phxett hay muchos juegos que no son de mi agrado por diferentes razones, pero el primero es el adopt me y los high school que a aburrimiento

