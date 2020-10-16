Дочитайте пж до конца. Короче я купил котёл, и сварил там бесплатно 8 зелек супер скорости (там можно бесконечно бесплатно варить). И обменял их на rare деревянную коляску, ракушку на верёвочке чтобы петам на шею вешать (из fossil эвента), и на двухместный велосипед. Скажите пж это выгодно? (Зелья я наварил бесплатно).
P. S. Чтобы сварить одно зелье, нужно ждать одну минуту.
Значит это выгодно? Вы тоже можете купить котёл. Зайдите в edit house, затем долистайте до надписи rare и нажмите до неё. И там будет два котла, с big head potion (200$) и с зелькой супер скорости (650$)