Rain

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Скажите пж, выгодно ли я потрейдился в Адопт Ми?

RAF_PROFI avatar

RAF_PROFI

October 16, 2020 at 05:57 PM

Дочитайте пж до конца. Короче я купил котёл, и сварил там бесплатно 8 зелек супер скорости (там можно бесконечно бесплатно варить). И обменял их на rare деревянную коляску, ракушку на верёвочке чтобы петам на шею вешать (из fossil эвента), и на двухместный велосипед. Скажите пж это выгодно? (Зелья я наварил бесплатно).
RAF_PROFI avatar

RAF_PROFI

October 16, 2020 at 06:00 PM

P. S. Чтобы сварить одно зелье, нужно ждать одну минуту.
okidi111 avatar

okidi111

October 16, 2020 at 10:37 PM

Везёт.:upside_down:
RAF_PROFI avatar

RAF_PROFI

October 17, 2020 at 12:08 AM

Значит это выгодно? Вы тоже можете купить котёл. Зайдите в edit house, затем долистайте до надписи rare и нажмите до неё. И там будет два котла, с big head potion (200$) и с зелькой супер скорости (650$)
gneel2016 avatar

gneel2016

October 17, 2020 at 01:18 AM

Нормально

Telepyzik avatar

Telepyzik

October 18, 2020 at 12:26 PM

В принципе нормально
Shlifok avatar

Shlifok

October 18, 2020 at 03:38 PM

в принципе намана
Ftwscfh avatar

Ftwscfh

October 18, 2020 at 03:43 PM

Мммммм
Ftwscfh avatar

Ftwscfh

October 18, 2020 at 03:43 PM

Мммммм
Senku_x1 avatar

Senku_x1

October 18, 2020 at 05:23 PM

нормально думаю
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