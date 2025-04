Polecacie tą grę?

keycasepl__csgocasescom

Zróbmy najdłuższy temat świata

Zróbmy najdłuższy temat świata - na Kenex Spam Center tak nazywa się wątek, w którym użytkownicy starają się wspólnymi siłami nabić jak najwięcej postów i tym samym stworzyć temat z największą liczbą odpowiedzi w historii Internetu.



Wątek znajduje się w dziale "spam szczególny".



Link do tematu: https://www.kscforum.ga/viewtopic.php?t=401

Historia

Pierwszy "Zróbmy najdłuższy temat świata" został założony przez Kenexa 27 marca 2010 roku, czyli w okolicach samych początków forum. Przez kilka lat udało się uzbierać imponującą liczbę odpowiedzi - 22 listopada 2016 było ich aż 163450.



Wątek był również dostępny na drugiej edycji, ale cieszył się bardzo niewielkim zainteresowaniem.



Na trzeciej edycji można znaleźć go pod tym linkiem, ale również panuje w nim mała aktywność. Mimo to - w maju 2020 i tak był tematem z największą liczbą odpowiedzi. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że na trzeciej edycji w innych wątkach prawie w ogóle nie nabija się postów.



