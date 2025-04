se elimino mi cuenta de vast wars

awesome56 hola gente de gamehag bueno el problema es que yo habia creado mi cuenta de vast wars via gamehag y cumpli la primera mision que es construir el gimnasio pero ahora me dice que esa cuenta no existe

leandro_cartagena el juego ya lo tengo cuando yo estoy solo lo pongo :D y es mejor el articulo y la diferencia del articulo o gamehag

Vegetto706 ay si no se por que yo hice lo mismo y no me paso eso

yanberry se me ase que nos esta estafando





Gokuzplay x2 PERO NOSE AMI SI ME DIO LAS GEMAS DEL ALMA :B

Rafaelx24 cómo puedo lograr más gemas del alma??

awesome56 nunca dije que no me dieron las gemas dije que se elimino la cuenta

Las gemas por hacer el gimnasio si me fueron dadas

SIno que al quereer hacer la segunda tarea en otro dia con la misma cuenta me dice que esa cuenta no existe

yanberry si conosco este juego sw lo recomiendo:





JohnPro311 a mi me elimino la cuenta y no me deja crear otra la verdad yo no recomiendo el juego

LetraChica @awesome56



¿Intentaste "crear" la cuenta usando los mismos datos?

Si te dice que la cuenta ya existe, trata de recuperar tu correo/contraseña, si nada de esto funciona, ponte en contacto con el desarrollador para ver si te la pueden reactivar.



Suerte.

Tarara2322 yo lo acabo de hacer y no e tenido ningun problema pero tengo que esperar 48 horas para mi gemas y mi xp pero no me gusto el juego a mi se ve aburrio

awesome56 letra chica no intenete crear de nuevo la cuenta solo puse para recuperar contrtaseña pero me dice que mi cuenta no existe